«Заплатил за телефон 40 тысяч, а продавец кинул»: Как вернуть деньги, даже если покупали онлайн и в Китае

Как быть, если время идет, а зарубежная посылка на почту не приходит и курьер не звонит Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отгремела распродажа 11.11, впереди еще новогодняя, а по рядам ростовских шопоголиков как инфекция распространяется паника... «Затарился на 11.11. Теперь чего-то боюсь». Ростовчане пугают счастливчиков, заказавших кучу всего на всемирной распродаже 11 ноября: мол, задерживают отправку, а иногда вообще не приходит покупка: «Облапошил, надурил продавец!» Когда приобретаешь товар в обычном магазине, то можно прийти туда лично, сдать товар как некачественный, да и то в некоторых продавцы месяцами «маринуют», не меняя и не ремонтируя те же девайсы.

Что уж говорить про онлайн-заказы, когда вы с продавцом друг друга и не видели. А когда этот торговец не в Ростове и даже не в Москве, а в Китае, Финляндии или в США? Правда ли, что онлайн-покупки, особенно из-за рубежа, это рулетка, и неизвестно еще — ты хорошо сэкономишь, правда подождешь товар месяц, или подаришь продавцу свои кровные тысячи? «КП — Ростов-на-Дону» делится историями своих подписчиков. Заодно в узнали у адвоката, что со всем этим делать.

«ГОРЯЧИЙ ПРОДАВАТЬ»

- Долго ждала распродажу 11.11 и заказала телефон за 42 с копейками тысячи на китайской торговой площадке, - рассказывает ростовчанка Людмила. - В России такой стоит под 60. Так что без вопросов — решила покупать здесь. Тем более в прошлом году брала ноутбук за 63 тысячи: без проблем пришел за месяц. А тут что-то жутковато стало. В комментариях люди пишут, что продавец по полтора месяца заказ не отправляет. Кто-то психанул и отменил заказ, вернув в течение недели деньги на карточку, а вкусную цену, по какой заказывал, уже не вернешь.

Но все-таки рискнула и готова ждать: в остальных отзывах люди рассказали, что все-таки дождались, хоть и не быстро, свои телефоны. Уж этим комментариям, где наш человек и похвалит, и от души поругает продавца, я верю. Не то что в некоторых магазинах — отзывы якобы из России, а видно, что их сам продавец писал на своем языке, а потом через онлайн-переводчик прогнал. Вот и получается: «Горячий продавать хороший телефон. Рекомендую магазин!» - у таких никогда ничего не куплю!

Распродажа вскружила голову покупателям, а когда опомнились - кошелек уж пуст Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ВОТ ЧТО ПИНОК ЖИВОТВОРЯЩИЙ ДЕЛАЕТ!»

- Мне что-то в последние месяцы категорически не везет с покупками, - жалуется Евгений из Новочеркасска. - Хотел смартфон купить подороже — такой «почти флагман» за 40 «килорубликов». Понятное дело, у китайцев дешевле. Если хочешь больше безопасности — заказывай у российских продавцов, которые на этой же торговой площадке разместились. Сравнил цены: в салоне сотовой связи ого-го цена, в российском онлайн-магазине такая-же, а на витрине того же всем известного мобильного оператора, но на китайском сайте, — значительно дешевле. Брал год назад с такой «витрины» телефон — заказ пришел в считанные дни: курьер позвонил и еще уточнил — на какой адрес привезти.

Но бывают модели, которых или на таких безопасных «витринах» еще нет, и тогда хочешь — не хочешь, а обращаешься к продавцам из Китая. И вроде магазин большой — за миллион подписчиков, и по тысяче продаж конкретных моделей телефонов. А в итоге месяц (!) прождал, пока продавец вышлет мой смарт, но так и не дождался — отказался, а потом еще неделю деньги возвращались на счет. Но врагу не сдаемся: после заказал тоже у другого магазина, и там та же самая ситуация — пять недель! В этот раз кто-то в комментариях посоветовал написать жалобу на сайт и, знаете, помогло! На следующий день у меня уже был трек-номер, а через 10 дней и сам телефон! Вот что пинок животворящий-то делает!

ОСТАЛСЯ С НОСОМ И БЕЗ ДЕНЕГ

- С женой хотели сделать подарок ее родителям на юбилей, заказали дорогой электрогриль. Не в фирменном магазине — там наценки бешеные, и не в Китае — долго ждать, а тут нашелся московский магазин: сайт вроде основательный, отзывы есть, - делится своей историей ростовчанин Иван. - Цена как в Китае, только доставку за 2-3 дня обещали организовать. Почему-то онлайн-касса не сработала, и оператор на линии предложил перевести деньги на карточку владельцу магазина. Мол, уже неделю на новый сайт переезжают, и сейчас все так платят. Ну я и перевел 19 тыщ рубликов и ждал курьера. Через три дня — не звонят. Я набираю оператора, и он уверил, что у них задержалась отправка: «Ждите». Через неделю уже отвечали, что служба доставки виновата: «Простите-извините-подождите!» На восьмой день меня уже заблокировали — не дозвониться. Век живи, век учись, как говорится. Уж 45 лет живу, а все равно нагрели, - разводит руками мужчина.

Ростовчане уже не первый год доверяют интернет-магазинам и покупают там товары на десятки тысяч рублей, правда, не всегда этот товар получают... Фото: Иван ВИСЛОВ

ПОТРЕБИТЕЛЬ — В ЛЮБОЙ СТРАНЕ ИМЕЕТ ПРАВА

Как быть в таких непростых ситуациях, журналист «КП — Ростов-на-Дону» узнал у адвоката Натальи Луневой, которая консультирует дончан в общественной приемной Департамента потребительского рынка Ростовской области.

- Обязательно пишите продавцу претензию и ссылайтесь на статью 26.1 «Дистанционный способ продажи товара» закона РФ «О защите прав потребителей», - рекомендует Наталья Геннадьевна. - Согласно это статье покупатель имеет право требовать возврат денег или доставки товара. В идеале не только написать это в мессенджер на онлайн-площадке, где продавец высылал вам трек-номер, но и найти его реальный адрес и послать туда официальную претензию на бумаге, хоть в Китай, хоть в Австралию.

Бывали случаи, когда потребители думали, что безвозвратно потеряли деньги, потому что не успели «открыть спор» до окончания срока защиты заказа: мол, срок вышел, претензий от них не поступило, и агрегатор перечислил деньги продавцу. Но даже в этом случае средства можно вернуть.

- В России, или где бы вы ни находились, если вы заплатили за товар, но его не получили, вы имеете право на него или на возврат средств. В случае, если продавец не отвечает или «кормит завтраками», пишите на саму площадку-агрегатор с жалобой на обманщика, потому что торговая площадка отвечает за продавца и возвращает деньги обманутому покупателю, даже если по истечению срока защиты передала их продавцу, - продолжает адвокат.

Также в практике ростовских юристов есть примеры взаимодействия с российскими интернет-магазинами, - рассказала адвокат. Были случаи, когда торговая площадка становилась на сторону продавца, и тогда приходилось идти в суд. А как иначе, если потратил целую зарплату на телефон, который не получил?

- По суду обманутые покупатели получали свои деньги назад, - поделилась наблюдениями из практики Наталья Геннадьевна.

Адвокат уверяет, что нельзя "дарить" мошеннику свои кровные деньги - обязательно нужно писать претензию и, если нужно, довести дело до суда Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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