Пропавших продолжает разыскивать полиция. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В хуторе Шаминка в Ростовской области молодая мать с трехлетним сыном пропали на детской площадке. 1 августа 23-летняя Екатерина Александрина и ее ребенок Ярослав пошли гулять, но так и не вернулись домой. Как рассказала «КП-Ростов-на-Дону» мать девушки Ирина Осиева, дочь сообщила, что ее удерживают против воли, после чего связь с ней пропала.

Ирина рассказала, что вечером в день исчезновения Екатерина с сыном пошли на детскую площадку. Домой они так и не вернулись, а телефон девушки оказался отключен. Женщина сразу забеспокоилась и начала искать дочь и внука по знакомым и соседям не только в Шаминке, но и соседних хуторах.

На следующий день нашлись свидетели того, что происходило на площадке. Они рассказали Ирине, что видели, как Екатерина села в машину к каким-то мужчинам. Женщина выяснила, что дочь знала этих людей, так как раньше работала с ними. Отыскала она и номера этих знакомых.

— Я дозвонилась по одному из номеров. Мне сказали, что дочь в Ростове, и ближайшее время ее можно не ждать. Мне удалось поговорить с дочкой. Она сказала, что не может выйти, потому что ее не выпускают, удерживают, — вспоминает Ирина.

Екатерина не смогла объяснить, почему ей не дают вернуться домой и где она находится. Ирина подала заявление в полицию и сообщила правоохранителям все, что ей удалось выяснить самостоятельно.

— Заявление о пропаже девушки поступало в полицию. Работа по ее поиску продолжается, — прокомментировали в донском управлении МВД по Ростовской области.

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