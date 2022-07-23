Мужчина унес малыша прямо из роддома. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В одной из больниц Ростова 22 июля произошло ЧП. Мужчина унес из роддома младенца и пятилетнюю девочку и пропал. Рассказываем, что известно о пропаже младенца и пятилетней девочки из роддома в Ростове.

Тревогу в больнице на улице Мечникова забили вечером. Мужчина приехал в роддом с маленькой девочкой. Он забрал младенца, вместе с двумя детьми ушел с территории медучреждения и пропал. После этого их начали искать правоохранители — ориентировки были направлены всем нарядам полиции.

В тот же день пропавших разыскали в одной из гостиниц под Ростовом. По словам мужчины, он с пятилетней дочкой приехал в роддом к своей сожительнице с новорожденным. По данным источника «КП-Ростов-на-Дону», он сказал маме малыша, что хочет отвезти его в церковь. Тогда женщина сама отдала ему ребенка. После этого посетитель вместе с девочкой и новорожденным уехал в Шахты.

Дети переданы врачам. Полиция устанавливает все подробности произошедшего.

— В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — прокомментировали в донском управлении МВД.

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