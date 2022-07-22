В Ростове полиция разыскивает мужчину, который ушел, забрав двух детей из больницы, и пропал. Происшествие случилось на улице Мечникова, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. 22 июля около 16 часов мужчина покинул территорию медучреждения с маленькой девочкой и новорожденным. До сих пор о его местоположении ничего неизвестно. Как рассказали в пресс-службе, на вид мужчине 40 — 45 лет. Был одет в черную майку, черные джинсы, черную кепку и солнцезащитные очки. девочке 3 — 5 лет. Младенец находился в сумке-переноске. Всех, у кого есть какая-либо информация о местонахождении мужчины и детей, просьба обращаться по телефону «02». ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В Ростовской области женщина после выкидыша украла чужого младенца в роддоме, чтобы удержать второго мужа Раскрываем подробности громкого преступления. (Подробности) В Ростовской области пара налетчиков похитила 3-летнего ребенка Неизвестные брызнули бабушке малыша в лицо газом из баллончика, схватили мальчика и уехали на «семерке» с волгоградскими номерами. (Подробности)