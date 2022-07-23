В Ростовской области полиция разыскала мужчину, который забрал двух детей из больницы и пропал

После пропажи детей ориентировки были направлены всем нарядам полиции. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области полицейским удалось отыскать мужчину, забравшего ребенка у сожительницы в роддоме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В ростовский отдел полиции сообщили о том, что в одну из больниц зашел мужчина с девочкой, которой было около пяти лет. Оттуда он забрал младенца и вместе с детьми скрылся в неизвестном направлении.

Ориентировки направили всем нарядам полиции. В кратчайшие сроки мужчину с детьми удалось обнаружить в одной из гостиниц города Шахты. Он сообщил, что приехал в больницу, где лежала его сожительница с их новорожденным ребенком. Мужчина взял малыша и вместе с ним и с пятилетней дочкой уехал в Шахты. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. Детей передали врачам.

- В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - отмечается в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове мужчина ушел с младенцем и маленькой девочкой из больницы и пропал.

Взрослого и детей разыскивает полиция.