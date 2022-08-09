От сарматов до итальянцев: кто жил в Ростове тысячи лет до нас

Ученые проделали большую работу, чтобы узнать, кто жил до нас. Фото: Михаил ФРОЛОВ

9 августа отмечают День коренных народов. Известно, что история праздника уходит своими корнями в 1982 год. Тогда прошло первое заседание Рабочей группы ООН по проблемам коренных народов.

В нашей стране коренными считают малочисленные народы, которые сохранили традиции и продолжают проживать на территориях предков. В основном это народы Севера, Сибири и Дальнего Востока. Всего в стране насчитывают около 50 этнических групп. А что в Ростове?

АЗОВ - САМОЕ ДРЕВНЕЕ ПОСЕЛЕНИЕ

По словам историка из ЮФУ Евгения Вдовченко, на Дону одно племя сменялось другим, культурные слои накладывались друг на друга и выделить один коренной народ невозможно.

Так, первыми кочевниками на Дону были киммерийцы и скифы. Их сменяли савроматы, сарматы, аланы, гунны, болгары, хазары, печенеги, половцы, монголы, татары и ногайцы.

– Греки были первым оседлым народом в Северо-Восточном Приазовье, - говорит собеседник. - Они поселились здесь в конце VII века до н. э. в колонии Кремны, по одной из гипотез, она находилась на территории Таганрога. С III века до н. э. по V век н.э. существовал греческий город Танаис. С I по III вв. н. э. на территории Ростова-на-Дону были поселения меотов.

Самое древнее поселение на Дону, существующее без перерывов до сих пор – город Азов. Он основан монголами около 1269 года. Кроме них в нем проживали половцы, русские, итальянцы, армяне и греки. Это был крупный город, который венецианцы и генуэзцы называли Тана. Здесь же располагались итальянские колонии.

ОТ СВЯТОСЛАВА ДО ЕКАТЕРИНЫ II

По данным ученых, первые славяне поселились на Дону еще в IX веке – они спустились с верхнего Дона и по Северскому Донцу.

В 965 г. Святослав захватил хазарский Саркел и переименовал в Белую Вежу, которая была в составе Руси до 1117 года. В середине XVI века на Дону появляются донские казаки. В XVII веке в Волго-Донские степи пришли калмыки.

А в XVIII веке после подчинения казаков Российскому государству началась колонизация региона и заселение его русским и украинским населением. В 1781 году Екатерина II переселила в Приазовье и Подонье греков и армян.

– Донской край – контактная зона самых разных народов, — объяснил Евгений Вдовченко. Куда делись исчезнувшие народы? Они активно участвовали в этногенезе тех народов, которые живут в России. Ираноязычные скифы и сарматы – это предки не только осетин, но и других народов. Слова «бог», «хорошо», «собака» в русском языке – это иранское наследие. Потомки тюркоязычного населения Золотой Орды – это татары, ногайцы и другие народы.

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