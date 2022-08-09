После столкновения на трассе машина с влюбленными превратилась в груду металла Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В одном из районов на северо-востоке Ростовской области произошла трагедия. Там местные жители, жених с невестой, разбились по дороге в ЗАГС. Молодые люди готовились стать не только супругами, но и родителями.

31-летний Анатолий (все имена изменены - прим. ред.) умер в больнице спустя пару часов после столкновения. За жизнь 22-летней Марины до сих пор борются врачи.

ВЕРИЛИ, ЧТО ВПЕРЕДИ - СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ

В администрации сельского поселения, где жила пара, корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» рассказали, что Анатолий за пару недель до аварии успешно сдал все нормативы по работе. Собирался стать огнеборцем, помогать людям и обеспечивать семью.

- Он был стажером на должности пожарного. Мечтал стать профессионалом. Спасать людей, - говорит собеседница.

После того, как все профессиональные испытания были успешно пройдены, пара поехала подавать заявление в районный ЗАГС.

Казалось бы, впереди долгая счастливая жизнь. К слову, на тот момент Марина была уже в положении.

Анатолий и Марина, говорят местные, не сильно афишировали свои отношения, ведь счастье, как известно, любит тишину. Но все было написано у молодых на лицах.

- Толик просто светился от радости, - говорят знакомые. - Оно и понятно: карьера складывается, рядом – любимая женщина, а в их маленькой семье ожидается прибавление.

"У НАС ВСЕ ОЧЕНЬ ПЛОХО"

По словам местных жителей, на трассе после столкновения «ВАЗа», за рулем которого находился Анатолий, и «Лады Калины» под управлением 68-летнего местного пенсионера, остался длинный тормозной след.

- Говорят, Толя ехал на большой скорости. А водитель «Лады», хороший дядька, вроде не увидел его и не уступил дорогу, - рассказывает местная жительница.

После столкновения «ВАЗ» отбросило в кювет. Машина превратилась в искореженную груду металла.

Но и водитель, и его любимая были живы. Марина даже позвонила матери жениха и сказала: «Мы попали в аварию. У нас все очень плохо...».

- Толю привезли в больницу еще живого. Он был в сознании и говорил, что у него сильно болит спина. Но через несколько часов умер, - рассказывают в хуторе.

Марину из местной больницы перевели в ростовскую.

- Ребенка сохранить не удалось. Но хоть бы ее спасли! У нее страшные переломы. Ушибы внутренних органов. Бедная девочка, - вздыхает жительница хутора.

На малой родине уже простились с Анатолием. В последний путь его провожали всем хутором.

- Я не знаю, как его родители справятся с этой болью. Но жить ведь как-то надо, - вздыхают в сельской администрации.

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