Ростовчане спасают двери из дореволюционного дома, чтобы передать их в музей города

Активисты хотят передать старинную дверь в музей истории Ростова. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В минувшие выходные в старинном доме по адресу улица Московская, 41 Ростова, что в центре города, демонтировали старинную деревянную дверь. Этот ценный элемент исторической застройкихотят отдать в фонды будущего Музея истории донской столицы. Корреспондент «КП — Ростов-на-Дону» побывала на месте и увидела, как сейчас выглядит памятник гражданской архитектуры второй половины 19 века и почему его нужно спасать.

Демонтаж дверей - единственный способ их сохранения от возможного пожара и грабежа. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

БЫЛ ПАМЯТНИК, СТАЛ - МУСОРНИК

Как говорится на сайте «Донского временника», жилой дом, по адресу Московская, 41, некогда принадлежал купцу Шалаеву. Кирпичное, оштукатуренное одноэтажное Г-образное здание с подвалом и многоскатной крышей было памятником гражданской архитектуры второй половины 19 века. И отражало стилистическое многообразие застройки улицы. В оформлении фасада дома был использован немногочисленный классицистический декор. В частности, арочные ворота. Правда, их уже давно выломали.

- Этот дом является ценным градоформирующим объектом в своем квартале, - уточняет координатор движения МойФасад Анна Соболева. - То есть, находясь на перекрестке, он своим объемом задает структуру квартала. Сейчас на основании именно этого факта мы пытаемся снять его со сноса. И это прецедент - дома ставят в реестр госохраны только на основании эстетическо-художественной ценности. Но у них есть и другие функции и ценности. Градоформирующие, например.

Сейчас весь двор и внутреннее помещение дома завалены мусором. Зажги спичку — тут же все загорится синим пламенем. Крыша здания в некоторых местах проломлена. А участок слева завален досками и бревнами от соседней снесенной пристройки. Находиться здесь страшно и опасно: кажется, кровля вот-вот обрушится.

Крыша здания местами проломлена. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

СПАСТИ КОЗЫРЕК И ДВЕРЬ 1872 ГОДА

По словам руководителя общественного движения Романа Бочарникова, в планах общественников - спасение двух ценных элементов дома: кованного козырька и деревянной двери 1872 года. И, если с козырьком удалось «разобраться» еще в начале июня, то до двери «руки дошли» только в начале августа.

Таким образом активисты хотят опередить грабителей, которые, возможно, придут в полуразрушенный дом и вынесут все ценные артефакты или вовсе подожгут.

- Пока дверь будет храниться в нашем фонде, где сейчас собраны другие раритетные конструкции, - пояснила Анна Соболева. - Мы хотели бы все снятые с дома элементы восстановить собственноручно, чтобы эти экспонаты имели презентабельный вид и были впоследствии выставлены в музее.

Арочные ворота во двор, который заполнен мусором, выломаны. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

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