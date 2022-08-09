Специалисты считают, что ребенку потребуется помощь психолога Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области восьмилетний второклассник стал жертвой сексуального домогательства, сообщил «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона. Под подозрением - 16-летняя девочка-подросток.

КАК ВСЕ БЫЛО

По предварительным данным, во время прогулки по соседнему району 16-летняя дончанка заметила мальчика. Сначала наблюдала за ним, а потом, поняв, что тот гуляет без взрослых, зашла следом за школьником в подъезд его дома.

Как сообщает источник издания, на лестничной клетке девочка-подросток попыталась соблазнить 8-летнего ребенка, который толком даже не сообразил, что от него хотят. Тем не менее он рассказал об всем взрослым. А уже те написали заявление в полицию.

Источник издания сообщил, что в отношении девочки завели дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Если дело дойдет до суда, а вину дончаки признают, ее могут посадить в тюрьму на срок от 12 лет либо отправить на принудительное лечение.

Однако известно, что 16-летняя подозреваемая нигде не учится. Дело в том, что с малых лет она страдает психическим заболеванием и состоит на учете у психиатра. Так что уголовное дело в отношении нее может закончиться принудительным лечением.

ЧТО ГОВОРЯТ СПЕЦИАЛИСТЫ

Одни специалисты предполагают: мальчик в силу своего возраста мог ничего и не понять. Решить, что это была игра. А вот психолог-сексолог из Ростова Елена Гирявая не исключает, что подобная ситуация может нанести серьезную психологическую травму и привести к большим проблемам в зрелом возрасте. Так, мальчики, пережившие сексуальное домогательство, могут, став мужчинами, испытывать страх перед женщинами.

- В частности, на подсознательном уровне, уже став взрослым, человек может воспринимать женщин как угрозу, - рассказывает Елена Гирявая.

Специалист рекомендует родителям в таком случае не замалчивать ситуацию. Но взрослые должны стараться обсуждать это спокойно, без истерик. Идеальный вариант – прийти с ребенком к детскому психологу. Эксперт также советует в этот период быть максимально бережным с ребенком.

- Надо постараться дать ему побольше положительных эмоций. Возможно, он хотел давно на море, в горы или любит аттракционы, - продолжает сексолог. - Самое время подарить ему положительные эмоции.

Елена Гирявая считает, что такие приятные события помогут сгладить плохие воспоминания, ведь в детском возрасте психика более подвижная.

Что касается подозреваемой, то ее поведение могло спровоцировать заболевание.

- У людей с расстройством психики часто наблюдается повышенное либидо и девиантное сексуальное поведение. К примеру, они могут начать раздеваться в публичном месте, - пояснила психолог-сексолог из Ростова.

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