Вернул отца с того света и спас ребенка. В Ростове выбрали лучшего врача скорой помощи

За Владимира проголосовали 22 830 читателей "Комсомольской правды - Ростов-на-Дону". Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В течение нескольких недель на сайте rostov.kp.ru читатели «Комсомольской правды» отдавали свои голоса за лучших врачей скорой помощи Ростова-на-Дону.

Но выбрать, прямо скажем, было не просто, ведь каждый из десяти участников конкурса «Ради жизни» — настоящий профессионал своего дела. И вот, наконец, определился лидер народного голосования — с общим итогом 22 830 голосов победителем стал врач скорой помощи подстанции № 8 Владимир Ненашев.

ГОЛОСОВАЛИ КОЛЛЕГИ И ПАЦИЕНТЫ

Ни раз Владимиру Ненашеву, который работает на скорой помощи уже 34 года, поступали предложения уйти из профессии в другую область. Но всегда его что-то останавливало. И, может, не случайно. Ведь говорят, что не человек выбирает профессию, а она его.

В эфире радиостанции «Комсомольская правда - Ростов» специалист рассказал об эмоциях, которые он испытывал во время проведения конкурса "КП".

В эфире радиостанции Владимир Ненашев рассказал о случаях из своей практики. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

— Я человек довольно азартный — всю жизнь занимаюсь спортом, поэтому кроме победы другого варианта не рассматривал, — рассказал врач скорой помощи. — Мне звонили друзья, коллеги по работе — и не только с моей подстанции. Звонили даже незнакомые люди, которых я навещал по работе и которые узнали меня на фото. Они голосовали за меня. Спасибо всем, кто меня поддержал.

Теперь Владимир обещает вдвойне оправдывать свое звание народного врача скорой помощи Ростова-на-Дону.

ВЕРНУЛ СОБСТВЕННОГО ОТЦА С ТОГО СВЕТА

По признанию специалиста, он помнит многих своих пациентов, особенно тех, кто чем-то отличался от остальных. А однажды пациентов Владимира стал ни кто бы-то ни было, а его собственный отец.

— В октябре 2009 года я зашел к своему отцу поздно вечером после работы, — вспоминает врач. — Не знаю, что меня тогда к нему привело... Поскольку жили мы не вместе. Ему на тот момент был 71 год. И тут мой папа решил при мне умереть — у него случилась клиническая смерть. Поэтому я приступил к реанимационным мероприятиям.

Владимир Ненашев всегда готов прийти на помощь. Фото: Татьяна ЛЫСЕНКО.

Как признался Владимир, до этого случая он посвятил достаточно много времени изучению этого вопроса, поскольку во время вызовов эти случаи бывают довольно редко. А для любого навыка нужен тренинг.

— Я все сделал быстро, — рассказывает победитель конкурса. — Постарался обойтись без эмоций, хоть пациентом и был мой отец. Минуты через три он уже стал подавать признаки жизни. Теперь у моего папы два дня рождения.

СПАС ВЫПАВШЕГО ИЗ ОКНА РЕБЕНКА

Весной текущего года произошел довольно распространенный в практике случай — с 4-го этажа многоэтажного дома упал трехлетний ребеночек, ставший жертвой москитной сетки. Тогда врачи скорой помощи оперативно госпитализировали мальчика в больницу и тем самым спасли от неминуемой смерти.

— Пожалуй, нас в профессии держит спасение людей, таких пациентов как, например, этот выпавший из окна маленький ребенок, — делится своими эмоциями врач. — Это чувство выполненного долга.

И вот благодаря проведенному конкурсу читатели «Комсомольской правды — Ростов-на-Дону» многие узнали о многих ростовских самоотверженных сотрудниках скорой помощи, которые каждый день стараются ради жизни и всегда готовы помочь.

— Верьте в нас, доверяйте нам — и мы всегда поможем, — обещает Владимир Ненашев. — Мы как та материя, которая распространилась по городу, всегда рядом и готовы спасти.

В свою очередь мы подарили победителю диплом и билеты на всю семью в Парк семейного отдыха "Станция Морская".

Редакция ростовского филиала медиахолдинга «Комсомольская правда» искренне поздравляет Владимира Ненашева с победой в конкурсе и благодарит всех его коллег за неоценимый труд на благо ростовчан.

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