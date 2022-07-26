Как «спасибо» в соцсетях дошло до ростовского доктора Ненашева, и почему пришлось общаться с пациентом на испанском

Владимир Ненашев на скорой помощи работает уже 33 года. Фото: Иван МАКЕЕВ

Вот уже вторую неделю на сайте rostov.kp.ru идет голосование за самого народного героя скорой помощи Ростова. Все они пришли работать в «неотложку» по зову сердца. Иначе - нельзя. И каждые сутки отдают частичку себя тем, кто остро нуждается в их помощи.

На страничке конкурса вы можете проголосовать за того, кого душа пожелает. А пока мы решили знакомить вас с каждым из них в отдельности.

ВЕЗ 100-ЛЕТНЕГО ВЕТЕРАНА С COVID-19

Владимир Ненашев, врач скорой помощи подстанции № 8 - один из участников конкурса «Комсомольской правды - Ростов» - «Ради жизни!». На скорой помощи он в общей сложности работает уже 33 года.

- Помню всех своих пациентов и даже их кардиограммы. Работу на скорой считаю своим призванием. И без выездов своей жизни просто не представляю. Это передовая. А на передовой – лишних бойцов не бывает. Это доказало время, когда мы боролись с коронавирусом, - говорит Владимир.

Владимир Ненашев, врач скорой помощи подстанции № 8 . Фото: ЛЫСЕНКО Татьяна

В период, когда бушевала эпидемия коронавирусной инфекции, Ненашев вез как-то в больницу 100-летнего ростовского ветерана с его супругой. Искренне волновался за них. Подбадривал. И был просто счастлив, когда узнал, что эта чета после курса лечения выздоровела и выписалась из госпиталя.

«СПАСИБО» - В СОЦСЕТЯХ

А как-то в соцсетях про этого доктора скорой написала ростовчанка. Она рассказала, что ее старенькая мама семь лет назад перенесла инсульт и с тех пор несколько лет являлась «лежачей» больной, частично утратив двигательную активность, но сохранила ясность ума, речь и возможность общения с родными.

Женщина ухаживала за мамой. И вдруг однажды вечером, зайдя в ее комнату с ужином, увидела, что та не подает признаков жизни! Как будто бы впала в кому, ни на что не реагировала, руки висели как плети. Женщина быстро позвонила в «скорую». И думала, что для мамы уже настала «точка невозврата» Все дальнейшее навсегда останется в ее памяти.

- Такое раньше я видела только в документальных сериалах про экстренные службы, - признавалась ростовчанка.

Прибывшие медики бригады скорой помощи быстро задали несколько вопросов, мгновенно оценили ситуацию, сделали ее маме укол, поставили капельницу, замерили необходимые параметры жизнедеятельности, не отходили от больной ни на шаг.

- Уже через несколько минут мама открыла глаза, обвела всех присутствующих взглядом и сказала «Здравствуйте!», - вспоминает ростовчанка.

Это был повторный инсульт. Но ростовчанка и ее мама приняли решение не ехать в больницу. После оказания помощи пожилой женщине становилось лучше на глазах. Ее дочь имела опыт ухода за такими больными и сама делала маме необходимые уколы.

- Как здорово, что у нас в городе есть такие профессионалы, с таким чутким сердцем, - написала ростовчанка в благодарности бригаде скорой помощи подстанции № 8 в составе которой к ее маме приезжал тогда доктор Ненашев.

ОТЕК КВИНКЕ ПОСЛЕ ГУБНОЙ

- Зачастую не знаешь, какая ситуация тебя ждет на месте. Бывает и забавные истории, но чаще – печальные. Мы должны быстро прибыть, осмотреть, выслушать, использовать диагностическую аппаратуру и оперативно принять решение. У нас есть очень важное отличие от всех медицинских учреждений – мы прибываем к пациенту первыми. И от нашего профессионализма многое зависит. Это огромная ответственность. Поэтому на скорой в ее ритме не все могут работать, - рассказывает Владимир Ненашев.

Так, во время Чемпионата мира по футболу в 2018 году, матчи которого проходили, в том числе и в нашем городе, скорые дежурили возле стадиона «Ростов-Арена». Одному из болельщиков в группе иностранных гостей вдруг стало плохо. Его погрузили на носилки, оказали необходимую помощь. А общался с ним Ненашев на испанском! Да, вот так ему пригодились те знания и фразы, которым в свое время научил его сын-переводчик с испанского.

В другой раз поступил вызов к 23-летней девушке. Оказалось, она попробовала новую губную помаду. Но губа стала неестественно увеличиваться прямо на глазах. Стало трудно дышать. Оказалось, аллергическая реакция и отек Квинке! Благодаря вовремя оказанной медицинской помощи все закончилось хорошо.

«СВЕТЯ ДРУГИМ, НЕ СГОРАЮ САМ»

Работа на скорой помощи требует кроме соответствующих знаний и навыков еще и огромных душевных и физических сил. И Владимир Ненашев рассказывает, что всегда поддерживает себя в хорошей физической форме и занимается спортом.

- Когда иду с работы домой, то испытываю ощущение почти детской радости от того, что правильно все сделал, и человек остался жив. Один голландский врач, сравнив нашу работу с пылающим факелом, сказал такую фразу: «Светя другим, сгораю сам». Я бы ее перефразировал: «Светя другим, не сгораю сам». Вы просто себе не представляете, какие колоссальные силы отдаешь, вырывая человека из лап смерти! Но это и возвращается к тебе троекратно - ощущением нужности обществу, служению людям и самой благородной профессии на земле. Дает новые силы и немеркнущий внутренний свет, - уверен доктор Ненашев

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ради жизни!»: выбираем самого народного героя скорой помощи Ростова

В каждой ростовской семье хотя бы однажды их ждали, как единственную надежду на спасение. На спасение жизни самого дорого и родного человека. Это сотрудники службы скорой медицинской помощи ГБСМП Ростова-на-Дону. Десяти ее подстанций равномерно расположенных в разных районах Ростова. Так, чтобы домчаться на вызов к пациенту за считанные минуты (подробности)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Такое не забывается: доктор Серегин из Ростова уже 30 лет спасает детские жизни

Доктор Серегин пришел в медицину, чтобы лечить самых маленьких ростовчан. Поначалу работал участковым терапевтом в одной из детских поликлиник нашего города. И, надо сказать, мамочки малышей его очень уважали. Прекрасный, знающий, требовательный, с очень добрыми глазами и чутким сердцем – такому можно доверить самое дорогое – здоровье своего ребенка. (подробности)

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

"Ради жизни!": почему в честь доктора "скорой" Наталии Васильцовой назвали малыша

- За годы работы на скорой чего только не бывало! - улыбается медик. - Однажды, еще будучи фельдшером, я приняла роды прямо в машине. Родилась хорошенькая здоровенькая девочка. Ее родители спросили, как меня зовут (подробности)