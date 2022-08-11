Как запустевший участок на улице Малиновского в Ростове превратят в сквер за 96 млн рублей

Таким видят сквер авторы дизайн-проекта. Фото: пресс-служба городской Думы

В Ростове, в Советском районе, в следующем году благоустроят Комсомольский сквер, рассказали представители районной администрации на выездном заседании. Сейчас участок вдоль Малиновского в запустении. Там нет уличного освещения, благоустроенных тропинок, скамеек и даже урн. Но уже через год эта зона преобразиться.

В сквере будет большая зона для пеших прогулок. Фото: пресс-служба городской Думы

По предварительным данным, на это уйдет около 96 миллионов рублей, 70 из которых выделят из федерального бюджета. Уже готов дизайн-проект сквера.

Итак, основная концепция проекта – «Полет. Движение. Цель». Поэтому вполне понятно, почему здесь построят площадку для спортивных экстремалов, любителей паркура, и зоны для воркаута и баскетбола. Также установят стену, на которой уличные художники могут писать свои граффити.

Какие зоны будут в сквере. Фото: пресс-служба городской Думы

К слову, оборудуют и участок для выгула собак. А чтобы шум с дороги не мешал отдыху на природе, установят шумовые экраны. Предусмотрена и детская площадка, и, конечно, зеленая зона для пеших прогулок. Также установят скамейки, урны и сделают уличное освещение.

А это - площадка для выгула собак. Фото: пресс-служба городской Думы

Кстати, в парке будет несколько видов покрытия дорожек и площадок: резиновое, плиточное и песочное.

Стоит отметить, что эту территорию для благоустройства выбрали сами ростовчане, проголосовав за нее в рамках проекта «Комфортная городская среда».

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