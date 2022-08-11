Отечественную легковушку буквально смяло после столкновения с грузовиком. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В Ростовской области не двое, а трое детей погибли во время серьезного ДТП на трассе Волгодонск - Зимовники 10 августа 2022. Эта авария также унесла жизни двух взрослых, есть пострадавшие. Уточненную информацию утром 11 августа озвучили в отделе пропаганды Управления ГИБДД по региону.

- В легковом автомобиле находились дети 11, 12 лет и 1 года, два мальчика и девочка. Погибли также взрослые - водитель и пассажир. Водителю большегруза оказали разовую помощь, к врачам также обратились два его пассажира - женщина и 5-летний ребенок, - рассказали в УГИБДД.

Предварительно, в пути у грузовика Renault, который двигался с полуприцепом «Тонар», лопнуло переднее левое колесо. Из-за этого машина оказалась на соседней полосе и врезалась во встречный «ВАЗ-2110». Это случилось накануне, 10 августа, около 20 часов. На месте происшествия уже побывали правоохранители и эксперты следственно-оперативной группы, сейчас обстоятельства аварии аварии еще уточняются.

Отдел пропаганды уже распространил в сети фото и видео с места трагедии. Судя по съемке, от отечественной легковушки, можно сказать, ничего не осталось - машину местами смяло и буквально разорвало на куски. У людей в салоне, по всей видимости, просто не было шансов на спасение. Грузовик пострадал не настолько сильно - отпала лишь нижняя передняя часть кабины.

К слову, за последнее время произошло еще несколько дорожных страшных происшествий, в том числе в одной из аварий погибли жених с невестой, которые готовились стать родителями.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают водителям: за рулем нужно всегда помнить о правилах дорожного движения, нужно выдерживать безопасную скорость и дистанцию. Особенно внимательными за рулем следует быть в жару и в темное время суток.

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