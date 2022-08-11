Программа мероприятий на День города Ростова-на-Дону 2022: публикуем подробную афишу

Перед зрителями выступят не только донские творческие коллективы. но и приглашенные звезды из Москвы. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

День города Ростова-на-Дону 2022 планируется отмечать в течение нескольких дней. Мероприятия в честь годовщины со дня основания города будут проходить с 15 до 18 сентября. Как будет проходить празднование, рассказала начальник городского управления культуры Яна Пилявская.

В ДЕНЬ ГОРОДА ПРОЙДУТ 400 МЕРОПРИЯТИЙ

— День города — один из самых масштабных праздников ростовчан, — сообщила Яна Пилявская. — Ежегодно в мероприятиях ко Дню города принимают участие около 70% горожан, а также гости донской столицы.

В подготовке такого мероприятия примут участие творческие коллективы, общественные организации, городские службы и предприятия. С 15 по 18 сентября текущего года пройдет порядка 400 праздничных событий: фестивали, концерты, патриотические акции и военно-спортивные игры.

МЮЗИКЛ ПРО РОСТОВ, КВН И ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ

15 сентября

Управление культуры в преддверии празднования Дня города покажет в Ростовском-на-Дону академическом молодежном театре мюзикл «Ростов», который готовит инициативная группа известных ростовчан: талантливых сценаристов, композиторов и дизайнеров.

Управлением образования города Ростова в центре цифрового образования детей IT-CUBE будет организован квест ко Дню программиста.

Отдел по делам молодежи администрации Ростова проведет фестиваль городских команд КВН на Кубок главы администрации Ростова.

16 сентября, в 9:00, состоится возложение цветов к Стеле «Ростов-на-Дону — город воинской славы». Подобные возложения пройдут в каждом районе города.

РОСТОВ КУПЕЧЕСКИЙ

17 сентября станет основным днем празднования Дня города.

С 11:00 до 16:00 — Управление культуры Ростова проведет первый фестиваль купечества имени Антона Павловича Чехова «В городском саду».

Ростовчане и гости города погрузятся в атмосферу конца 19 — начала 20 века. По Соборному переулку, начиная с Соборной площади, пройдет костюмированное театрализованное шествие, которое завершится праздничной программой лучших творческих коллективов и выставкой изделий прикладного искусства и товаров ручной работы.

Во время фестиваля планируются творческие встречи, научные конференции, городские экскурсии, концертные выступления разных стран и регионов РФ. Основным местом проведения фестиваля станут Соборный переулок и Центральный парк имени М. Горького, то есть сам городской сад.

Во время фестиваля пройдет научно-практическая конференция «Купеческие города: проблемы сохранения культурного наследия. Опыт и инновации».

По центральным улицам пройдет экскурсионный маршрут «Ростов купеческий», участники которого смогут узнать много нового из истории донской столицы и посетить уникальные памятники архитектуры.

В историческом парке «Россия — моя история» состоится открытие выставки «История донского края - от древности до наших дней». Экспозиция охватит временной промежуток от 3 века до н. э. до современности.

СПОРТИВНЫЕ ТУРНИРЫ

17 сентября с 10:00 до 14:00 — На стадионе «Арсенал» в Западном микрорайоне Управление по физической культуре и спорту проведет турнир по мини-футболу среди команд национальных диаспор донской столицы, администрации города Ростова-на-Дону, Ростовской городской Думы и Азовской городской Думы.

На стадионе «Труд» пройдут открытый чемпионат и первенство Ростова-на-Дону по легкой атлетике.

С 10:00 до 18:00 — Управление по физической культуре и спорту совместно с корпорацией «Росатом» проведет возле Центральной сцены, напротив парка Левобержный, турнир по стритболу.

Завершит празднование Дня города 17 сентября фейерверк на Театральной площади. Фото: Иван ВИСЛОВ

ГАСТРОФЕСТ, МОЛОДЕЖКА И КОНЦЕРТ НА ТЕАТРАЛКЕ

Масштабный гастрофестиваль уличной еды проведет департамент экономики. На фестивале соберутся кулинарные проекты со всей России и представят классические, трендовые и экспериментальные блюда уличной еды, а также донская кухня.

С 10:00 до 18:00 — В парке Левобережный запланирована молодежная праздничная программа.

С 10:00 — На Гребном канале «Дон» состоится фестиваль молодежных субкультур «Экстрим-стихия».

Комитет по межнациональным вопросам, религии и казачеству проведет городской праздник «Ростов многонациональный».

С 16:00 до 18:00 — В рамках проекта «Ростов-город. Ростов-Дон» на Большой Садовой улице пройдут концерты. Здесь одновременно будут работать сразу 10 концертных площадок.

В 19:00 — В Центральном парке имени Максима Горького начнется концерт детских творческих коллективов системы ДПО.

С 19:00 до 22:00 — На Театральной площади пройдет праздничный гала-концерт, в котором выступят иностранные и российские творческие коллективы, а также лучшие коллективы Ростовской области и Ростова. Управление культуры обещает привезти любимую ростовчанами знаменитость.

В 22:00 — В завершение празднования на Театральной площади пройдет праздничный фейерверк.

В ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПРАЗДНИКОВ

18 сентября, в последний день празднования 273-летия со дня основания Ростова-на-Дону состоится открытие библиотечно-информационного центра «Лихачево» после проведения капитального ремонта.

С 14:00 до 22:00 - Торговый центр «Золотой Вавилон» проведет фестиваль «Я люблю Ростов», во время которого пройдут концерты и награждение.

Ростов-на-Дону еще до 1 сентября преобразится к Дню рождения. Дизайн-концепцией предусмотрено комплексное оформление центральных улиц и площадей донской столицы. К традиционным элементам декора добавятся две новые световые конструкции. Всего в городе будут вывешены 251 флаг и 527 праздничных панно.

Во время проведения праздничных мероприятий схемы ограничения автодвижения и вопросы безопасности будут особо проработаны, пообещала начальник Управления культуры Ростова.

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