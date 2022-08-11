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Общество11 августа 2022 13:20

Программа мероприятий на День города Ростова-на-Дону 2022: публикуем подробную афишу

Власти рассказали, как пройдет День города Ростова-на-Дону 2022
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Перед зрителями выступят не только донские творческие коллективы. но и приглашенные звезды из Москвы.

Перед зрителями выступят не только донские творческие коллективы. но и приглашенные звезды из Москвы.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

День города Ростова-на-Дону 2022 планируется отмечать в течение нескольких дней. Мероприятия в честь годовщины со дня основания города будут проходить с 15 до 18 сентября. Как будет проходить празднование, рассказала начальник городского управления культуры Яна Пилявская.

В ДЕНЬ ГОРОДА ПРОЙДУТ 400 МЕРОПРИЯТИЙ

— День города — один из самых масштабных праздников ростовчан, — сообщила Яна Пилявская. — Ежегодно в мероприятиях ко Дню города принимают участие около 70% горожан, а также гости донской столицы.

В подготовке такого мероприятия примут участие творческие коллективы, общественные организации, городские службы и предприятия. С 15 по 18 сентября текущего года пройдет порядка 400 праздничных событий: фестивали, концерты, патриотические акции и военно-спортивные игры.

МЮЗИКЛ ПРО РОСТОВ, КВН И ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ

15 сентября

Управление культуры в преддверии празднования Дня города покажет в Ростовском-на-Дону академическом молодежном театре мюзикл «Ростов», который готовит инициативная группа известных ростовчан: талантливых сценаристов, композиторов и дизайнеров.

Управлением образования города Ростова в центре цифрового образования детей IT-CUBE будет организован квест ко Дню программиста.

Отдел по делам молодежи администрации Ростова проведет фестиваль городских команд КВН на Кубок главы администрации Ростова.

16 сентября, в 9:00, состоится возложение цветов к Стеле «Ростов-на-Дону — город воинской славы». Подобные возложения пройдут в каждом районе города.

РОСТОВ КУПЕЧЕСКИЙ

17 сентября станет основным днем празднования Дня города.

С 11:00 до 16:00 — Управление культуры Ростова проведет первый фестиваль купечества имени Антона Павловича Чехова «В городском саду».

Ростовчане и гости города погрузятся в атмосферу конца 19 — начала 20 века. По Соборному переулку, начиная с Соборной площади, пройдет костюмированное театрализованное шествие, которое завершится праздничной программой лучших творческих коллективов и выставкой изделий прикладного искусства и товаров ручной работы.

Во время фестиваля планируются творческие встречи, научные конференции, городские экскурсии, концертные выступления разных стран и регионов РФ. Основным местом проведения фестиваля станут Соборный переулок и Центральный парк имени М. Горького, то есть сам городской сад.

Во время фестиваля пройдет научно-практическая конференция «Купеческие города: проблемы сохранения культурного наследия. Опыт и инновации».

По центральным улицам пройдет экскурсионный маршрут «Ростов купеческий», участники которого смогут узнать много нового из истории донской столицы и посетить уникальные памятники архитектуры.

В историческом парке «Россия — моя история» состоится открытие выставки «История донского края - от древности до наших дней». Экспозиция охватит временной промежуток от 3 века до н. э. до современности.

СПОРТИВНЫЕ ТУРНИРЫ

17 сентября с 10:00 до 14:00 — На стадионе «Арсенал» в Западном микрорайоне Управление по физической культуре и спорту проведет турнир по мини-футболу среди команд национальных диаспор донской столицы, администрации города Ростова-на-Дону, Ростовской городской Думы и Азовской городской Думы.

На стадионе «Труд» пройдут открытый чемпионат и первенство Ростова-на-Дону по легкой атлетике.

С 10:00 до 18:00 — Управление по физической культуре и спорту совместно с корпорацией «Росатом» проведет возле Центральной сцены, напротив парка Левобержный, турнир по стритболу.

Завершит празднование Дня города 17 сентября фейерверк на Театральной площади.

Завершит празднование Дня города 17 сентября фейерверк на Театральной площади.

Фото: Иван ВИСЛОВ

ГАСТРОФЕСТ, МОЛОДЕЖКА И КОНЦЕРТ НА ТЕАТРАЛКЕ

Масштабный гастрофестиваль уличной еды проведет департамент экономики. На фестивале соберутся кулинарные проекты со всей России и представят классические, трендовые и экспериментальные блюда уличной еды, а также донская кухня.

С 10:00 до 18:00 — В парке Левобережный запланирована молодежная праздничная программа.

С 10:00 — На Гребном канале «Дон» состоится фестиваль молодежных субкультур «Экстрим-стихия».

Комитет по межнациональным вопросам, религии и казачеству проведет городской праздник «Ростов многонациональный».

С 16:00 до 18:00 — В рамках проекта «Ростов-город. Ростов-Дон» на Большой Садовой улице пройдут концерты. Здесь одновременно будут работать сразу 10 концертных площадок.

В 19:00 — В Центральном парке имени Максима Горького начнется концерт детских творческих коллективов системы ДПО.

С 19:00 до 22:00 — На Театральной площади пройдет праздничный гала-концерт, в котором выступят иностранные и российские творческие коллективы, а также лучшие коллективы Ростовской области и Ростова. Управление культуры обещает привезти любимую ростовчанами знаменитость.

В 22:00 — В завершение празднования на Театральной площади пройдет праздничный фейерверк.

В ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПРАЗДНИКОВ

18 сентября, в последний день празднования 273-летия со дня основания Ростова-на-Дону состоится открытие библиотечно-информационного центра «Лихачево» после проведения капитального ремонта.

С 14:00 до 22:00 - Торговый центр «Золотой Вавилон» проведет фестиваль «Я люблю Ростов», во время которого пройдут концерты и награждение.

Ростов-на-Дону еще до 1 сентября преобразится к Дню рождения. Дизайн-концепцией предусмотрено комплексное оформление центральных улиц и площадей донской столицы. К традиционным элементам декора добавятся две новые световые конструкции. Всего в городе будут вывешены 251 флаг и 527 праздничных панно.

Во время проведения праздничных мероприятий схемы ограничения автодвижения и вопросы безопасности будут особо проработаны, пообещала начальник Управления культуры Ростова.

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