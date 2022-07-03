День города 2022 в Ростове отметят с 16 по 18 сентября

В День города ростов ждет зарубежных гостей. Фото: Екатерина ПОПОВА

День города Ростова-на-Дону традиционно пройдет с 16 по 18 сентября. Праздновать ростовчане и гости города по сложившей традиции будут сразу три дня. Глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко в своем канале в «Телеграме» анонсировал насыщенную культурно-развлекательную программу.

- В этом году фестиваль купечества имени Чехова «В Городском Саду» впервые пройдет в статусе «международный»! - заявил сити-менеджер.

Традиционно во всех парках культуры и отдыха в Ростове пройдет целый комплекс праздничных мероприятий и акций, рассказал градоначальник и добавил, что все желающие смогут принять участие в экскурсиях по памятным местам Ростова-на-Дону. А главные праздничные события пройдут, как всегда, на Театральной площади.

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