«Лучший город на Земле!»: как знаменитости поздравили Ростов с Днем рождения

Известные ростовчане высказали о Ростове в свои блогах. Фото: www.instagram.com/lopyrevavika, Александр Глуз.

11 сентября в Ростове-на-Дону отметили День города. Не забыли присоединиться к поздравлениям и знаменитые ростовчане. Слова любви и благодарности опубликовали в своих блогах Баста, Виктория Лопырева и Дарья Карпина.

«Мисс Россия» Виктория Лопырева рассказала, что всегда с гордостью говорит о малой родине. По словам девушки, она не забывает Ростов, где бы ни оказалась.

— С днем рождения, Ростов! С днем города, ростовчане! Где бы я ни была, всегда с гордостью говорю, что я ростовчанка, как и тогда в 2003, когда привезла первую в истории корону за победу в конкурсе «Мисс Россия», — с ностальгией вспоминает Виктория.

Василий Вакуленко, он же Баста, оказался более лаконичен.

— Ростов, родной! С днем рождения, Лучший Город на земле! — такой пост рэпер посвятил родному городу.

Не осталась в стороне и Дарья Карпина — супруга бывшего наставника «Ростова», ныне тренера российской сборной. Она призналась, что за четыре года жизни в Ростове город стал ей родным.

— Почти 4 года мы живем в этом городе, солнечном и теплом во всех смыслах этих слов! Здесь родилась Сашуля, а ФК «Ростов» лично для меня стал первым клубом в роли жены главного тренера, — написала Дарья.

Напомним, День города в Ростове отмечали на нескольких площадках. Жители могли поучаствовать в фестивале купечества, посетить костюмированный бал и увидеть выступления артистов в парке Левобережном. Празднование завершилось фейерверком на Левом берегу.