В Ростове осудили тракториста, сдававшего экзамены на права с помощью устройства для слежки

Горе-водитель "погорел" на том, что хитростью хотел получить права Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове осудили мужчину, который решил хитрым способом получить права, рассказали в региональном следкоме.

Дело в том, что дончанин зарабатывал на жизнь тем, что трудился трактористом. За пьяное вождение его лишили прав. Как рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, для мужчины это стало большой проблемой - он мог лишиться заработка.

Восстановить документы горе-водитель никак не мог. Как позже он сам признался полицейским, у него просто не выходило запомнить все правила и дорожные знаки.

Мужчина спрятал устройство под рубаху. Фото: паблик в ВК "Ростов. Главный. Новости Ростова-на-Дону"

В итоге, как казалось на тот момент мужчине, он отыскал хитрый способ выйти из положения. Тракторист по сарафанному радио нашел экс-правоохранителя. Новый знакомый обещал достать устройство для слежки за вознаграждение. Тракторист согласился на сделку.

Правда шпионский прибор, который представлял из себя видеокамеру и маленький микрофон, стоил немало - около ста тысяч рублей. Тем не менее тракторист приобрел девайс и отправился на экзамен во "всеоружии". Под рубахой он спрятал прибор, с помощью которого и отвечал на вопросы.

Однако об этих махинациях узнали правоохранители. В результате на тракториста завели дело по статье «Незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации».

Пока шло следствие, злоумышленник был под подпиской о невыезде.

- Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«За изобретение ставлю пять, а по предмету — неуд!»: тракторист сдавал экзамены на права с радиошпаргалкой от бывшего полицейского

В Ростовской области тракторист пришел сдавать экзамен на права со шпионской техникой (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Штрафов на 1,6 миллиона рублей от ГИБДД накатал водитель-рекордсмен Ростовской области

Батайчанин должен оплатить 830 нарушений, иначе останется без автомобиля (подробнее)