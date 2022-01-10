Донские приставы нашли рекордсмена по количеству штрафов от ГИБДД

Житель Ростовской области насобирал штрафов на сумму, превышающую полтора миллиона рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

Жителя Батайска Ростовской области по праву можно назвать чемпионом среди нарушителей правил дорожного движения. Водитель «Тойоты Камри» 830 раз превышал скорость, выезжал на полосу встречного движения, не пропускал транспорт, двигающийся по главной дороге.

Все нарушения фиксировались либо к камерой, либо сотрудниками ДПС на протяжении нескольких лет. Каждый раз лихачу вручались уведомления о штрафах, но дальше дело не шло.

Как рассказали в управлении федеральной службы судебных приставов по Ростовской области, ни один из штрафов так и не был оплачен.

В итоге общий размер задолженности составил 1 миллион 617 тысяч рублей.

Чтобы взыскать долг с нарушителя, пришлось подключиться судебным приставам.

Для начала, специалисты узнали, какое имущество числится за должником. Выяснилось, что для погашения долга можно продать «Тойоту»

- Судебным приставом-исполнителем вынесено постановление о запрете регистрационных действий в отношении установленного транспортного средства, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Затем приставы решили выйти и на должника. Но все оказалось не так просто. По месту прописки, в Батайске, мужчина не жил.

- Поэтому было возбуждено розыскное дело, - пояснили в ведомстве.

После этого специалисты начали тщательно мониторить данные с камер видеофиксации, установленных на дорогах страны. Так стало ясно, что должник на своей «Камри» чаще всего передвигается по территории Самарской области. Ну а дальше в работу вмешались уже приставы этого региона.

Они вышли на мужчину, арестовали его машину и передали ее в фирму для продажи.

- Если должник в установленный срок не оплатит задолженности, иномарка «уйдет с молотка», а часть вырученных денег пойдет в бюджет Российской Федерации в счет погашения долга,- добавили в пресс-службе судебных приставов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29,8 млн рублей убытков взыскали с АО «Водоканал Ростова-на-Дону»

Такое решение приняли в Арбитражном суде (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Ростовской области экс-судебного пристава заподозрили в превышении должностных полномочий

Сейчас дело уже передано в суд для рассмотрения (подробнее)