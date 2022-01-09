29,8 млн рублей убытков взыскали с АО «Водоканал Ростова-на-Дону»

Спор между организациями начался после строительства жилого комплекса Фото: Алексей БУЛАТОВ

29,8 млн рублей взыскали с АО «Водоканал Ростова-на-Дону». Деньги получит истец - «Водоканалстройкомплект», который требовал возмещения убытков. Информацию об этом опубликовали в электронной картотеке Арбитражного суда.

Из материалов дела известно, что спор между организациями начался еще в 2019 году. Тогда подрядчик истца возводил жилой комплекс на Ларина, и во время работ выяснилось, что для подключения постройки к сетям нужны дополнительные средства.

Основную сумму «Водоканал Ростова-на-Дону» принял и оплатил, но по поводу лишних трат начались разногласия. Теперь после судебного разбирательства организация должна возместить указанные деньги.

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