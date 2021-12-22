Суд с офшором может повлиять на ситуацию в «Ростовводоканале»

Ранее новые топ-менеджеры «Ростовводоканал» сообщили об изношенных сетях Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Судебные споры относительно внеочередного собрания акционеров АО «Евразийский» могут повлиять на ситуацию в «Ростовводоканале». Однако пока это только предположение, и никаких прямых предпосылок к возможным изменениям нет.

Дело в том, что неделю назад Арбитражный суд Москвы принял иск от зарубежной компании, которая настаивает на «понуждении провести общее собрание акционеров» «Евразийского».

Некоторые донские СМИ уже предположили, что целью такого срочного сбора может быть смена руководства. Однако об истинных планах акционеров пока говорить с уверенностью невозможно.

Что касается «Ростовводоканала», то пока у компании свои дела. Дмитрий Кубрак все также отказывается покидать пост руководителя и намерен судиться. Тогда как ранее на должность гендиректора компании официально назначили Михаила Поркшеева, а председателем совета директоров стал Герман Вишневский.

К слову, новые топ-менеджеры уже озвучили первые итоги аудита. Выяснилось, что «Ростовводоканал» имеет внушительные кредиты, а сети организации требуют ремонта.

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