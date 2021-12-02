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Общество2 декабря 2021 7:56

Михаила Поркшеева официально назначили гендиректором «Ростовводоканала»

Его заместителем стал Дмитрий Олейников
Ангелина СКИБА
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С 27 ноября новый руководитель приступил к исполнению обязанностей

С 27 ноября новый руководитель приступил к исполнению обязанностей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Михаил Поркшеев официально стал генеральным директором «Ростовводоканала». С 27 ноября специалист приступил к исполнению обязанностей. Об этом сообщил сити-менеджер донской столицы Алексей Логвиненко.

- 10 ноября полномочия прежнего совета директоров досрочно прекратили. Новый состав избрал 17 ноября гендиректором Михаила Поркшеева. Накануне налоговая инспекция внесла соответствующие изменения в единый госреестр юридических лиц, - пояснил Алексей Логвиненко.

Заместителем нового руководителя назначили председателя комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию городской думы Дмитрия Олейникова. Председателем совета директоров стал Герман Вишневский.

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