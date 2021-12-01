Новые топ-менеджеры «Ростовводоканала» сообщили о получении контроля над предприятием

Водоснабжение и водоотведение сейчас ведут в штатном режиме Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новый руководитель «Ростовводоканала» Михаил Поркшеев получил контроль над финансовыми операциями организации, но работает с коллегами в одном из офисов. В кабинете директора пока забаррикадировался Дмитрий Кубрак. Информация об этом прозвучала во время встречи с журналистами на пресс-конференции.

- Думаю, что полиция должна обеспечить нам доступ на наши рабочие места, - сказал председатель совета директоров Герман Вишневский.

Специалист заявил, что все заявления Кубрака о «рейдерском захвате» предприятия не соответствуют истине, потому что произошла официальная и вполне оправданная смена руководства.

По словам Германа Вишневского, все началось еще в октябре 2020 года. Тогда вынесли приговор экс-главе АО «Евразийский» (предприятие - основной акционер «Ростовводоканала») Станиславу Светлицкому. После этого бывший руководитель якобы начал ставить несоответствующие интересам и противоречащие закону задачи совету директоров водоканала.

- Это в том числе совершение противоправных сделок, приобретение чего-то ненужного или нужного, но за неадекватную стоимость. Также речь идет о выплате мнимых премий, - пояснил Герман Вишневский.

После этого инициировали смену совета директоров «Ростовводоканала». Тогда Дмитрий Кубрак выразил несогласие и подал иск в суд.

Разногласия среди управленцев не повлияли на повседневную работу сотрудников компании. Водоснабжение и водоотведение сейчас ведут в штатном режиме. Об этом ранее сообщили в администрации Ростова.

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