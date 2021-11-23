Алексей Логвиненко прокомментировал ситуацию в «Ростовводоканале»

Глава администрации прокомментировал основные изменения, которые произошли в компании. Фото: страница в Instagram Алексея Логвиненко
Ситуация, которая сложилась в «Ростовводоканале», не повлияет на повседневную работу компании. Водоснабжение и водоотведение ведут в штатном режиме. Сотрудники находятся на своих рабочих местах, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.
Также глава администрации прокомментировал и основные изменения, которые произошли в «Ростовводоканале».
- Из-за неэффективной экономической политики руководства администрация города инициировала вопрос о досрочном прекращении полномочий действующего состава совета директоров общества. В состав нового совета от муниципалитета вошли заместители главы администрации города Светлана Камбулова и Алексей Пикалов. Также направили иск в Арбитражный суд о досрочном прекращении полномочий гендиректора Дмитрия Кубрака. Кроме того, подано заявление полицию о возможных его противоправных действиях, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью предприятия, - пояснил Алексей Логвиненко.
Новым генеральным директором компании назначили Михаила Поркшеева. Соответствующие документы уже подали на регистрацию в ИФНС.
Добавим, город Ростов владеет 25,15 % акций АО «Ростовводоканал». Второй акционер - ОАО «Евразийский».
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