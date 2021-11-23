Новых топ-менеджеров «Ростовводоканала» не пустили на рабочие места

Специалисты пожаловались на действия службы безопасности Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове Герман Вишневский и Михаил Поркшеев заявили, что их не пропускают в «Ростовводоканал». Новый председатель совета директоров и генеральный директор пожаловались на действия службы безопасности.

Ранее стало известно, что руководители с 17 ноября не могут попасть на свои рабочие места. После этого один из членов совета директоров донской компании - замглавы администрации по ЖКХ Алексей Пикалов - написал заявление в полицию.

До этого Герман Вишневский занимал пост генерального директора АО «Евразийский», это основной акционер ростовского «Водоканала». Однако спустя время руководителя досрочно сменили на Николая Шестака. Это произошло после того, как Герман Вишневский инициировал смену совета директоров «Ростовводоканала».

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