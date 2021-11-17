Сменить состав совета директоров «Ростовводоканала» потребовал гендиректор АО «Евразийский»

АО «Евразийский» - основной акционер донского предприятия
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Сменить состав совета директоров «Водоканала Ростова-на-Дону» потребовал гендиректор АО «Евразийский» Герман Вишневский. Об этом сообщил сам руководитель акционерного общества в своем обращении к общественности.
- Решение о голосовании родилось на основании полученных сведений о преступных намерениях. Вынужден констатировать, что высшие руководители, подконтрольные влиянию бывших топ-менеджеров Станислава Светлицкого и Георгия Светлицкого, имели широкие возможности для реализации противоправных действий, целью которых являлся развал стратегического объекта региона, - пояснил Герман Вишневский.
Специалист посоветовал также «вновь избранному совету директоров прекратить полномочия генерального директора Дмитрия Кубрака». АО «Евразийский» - основной акционер донского ресурсоснабжающего предприятия.
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