Врио гендиректора «Ростовводоканала» стал Дмитрий Кубрак

Дмитрий Кубрак трудится в компании уже около 6 лет. Фото: пресс-служба АО «Ростовводоканал»

В «Ростовводоканале» временно исполняющим обязанности гендиректора стал Дмитрий Кубрак. Информацию об этом сегодня, 4 октября, опубликовали на сайте компании.

До нового назначения специалист был заместителем руководителя предприятия и курировал сбытовую деятельность. Всего же Дмитрий Кубрак трудится в «Водоканале» уже около 6 лет, с 2015 года. За это время он успел поработать на разных должностях - от главы департамента материально-технического снабжения до начальника отдела внутреннего контроля.

Также Дмитрий Сергеевич имеет высшее образование. Он окончил всероссийский государственный университет юстиции по специальности «Юриспруденция».

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