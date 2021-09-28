Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество28 сентября 2021 14:53

В Ростове назначили главу дирекции по строительству транспортной инфраструктуры

Ранее Владимир Костюк был начальником отдела в областном министерстве транспорта
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Ростове Владимир Костюк возглавил дирекцию по строительству транспортной инфраструктуры. О новом назначении на заседании в городской администрации сегодня, 28 сентября, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Владимир Николаевич, желаю вам хорошей плодотворной работы. Работа у вас непростая. Вы знаете, что к дорожной инфраструктуре у нас всегда возникает много вопросов. Как и у нас, так и у силовых блоков. Хорошей и качественной вам работы, - пожелал новому руководителю Алексей Логвиненко.

Известно, что до этого Владимир Костюк был начальником отдела контрольно-ревизионной и аудиторской работы в областном министерстве транспорта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сергея Бодрякова назначили главой администрации Аксайского района

Кандидатуру нового руководителя утвердили депутаты (подробности)