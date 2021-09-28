В Ростове назначили главу дирекции по строительству транспортной инфраструктуры

В Ростове Владимир Костюк возглавил дирекцию по строительству транспортной инфраструктуры. О новом назначении на заседании в городской администрации сегодня, 28 сентября, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Владимир Николаевич, желаю вам хорошей плодотворной работы. Работа у вас непростая. Вы знаете, что к дорожной инфраструктуре у нас всегда возникает много вопросов. Как и у нас, так и у силовых блоков. Хорошей и качественной вам работы, - пожелал новому руководителю Алексей Логвиненко.

Известно, что до этого Владимир Костюк был начальником отдела контрольно-ревизионной и аудиторской работы в областном министерстве транспорта.

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