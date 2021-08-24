Сергея Бодрякова назначили главой администрации Аксайского района

Специалист приступит к исполнению обязанностей уже завтра. Фото: сайт администрации Аксайского района

В Ростовской области администрацию Аксайского района возглавил Сергей Бодряков. За нового руководителя единогласно проголосовали на собрании депутатов. Об этом стало известно сегодня, 24 августа.

Сергей Бодряков победил в конкурсе на замещение должности. Всего на место претендовали шесть человек. Специалист приступит к исполнению обязанностей уже завтра, 25 августа. Он должен будет занимать пост в течение пяти лет.

До этого Сергей Бодряков был исполняющим обязанности руководителя местной администрации, а еще раньше занимал должность первого заместителя главы Минприроды региона.

Предыдущего главу администрации Аксайского района Виталия Борзенко арестовали, сейчас он находится под стражей. Экс-чиновника подозревают в мошенничестве и участии в преступном сообществе.

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