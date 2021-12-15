В «Ростовводоканале» рассказали о первых итогах аудита предприятия

Проверка показала серьезный износ сетей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В «Ростовводоканале» подвели первые итоги аудита предприятия. Проверка показала наличие внушительных кредитов. Кроме того, выявили серьезный износ сетей, и сейчас на эту проблему направили основные усилия, в том числе выделили средства на обновление коммуникаций.

При этом Дмитрия Кубрака, который не желает покидать пост гендиректора, предварительно, все еще не вывели из здания. Он забаррикадировался у себя в кабинете еще в ноябре этого года.

Примерно тогда же, в ноябре, новым руководителем официально назначили Михаила Поркшеева, а председателем совета директоров стал Герман Вишневский.

Ранее сити-менеджер Алексей Логвиненко сообщил, что власти не заинтересованы в приобретении акций «Ростовводоканала». По словам главы администрации, будет лучше, если организация все-таки окажется под контролем частного инвестора, но с другими намерениями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власти порекомендовали провести финансовую проверку в «Ростовводоканале»

Ситуацию прокомментировал глава администрации Ростова Алексей Логвиненко (подробности)