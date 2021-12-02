Власти порекомендовали провести финансовую проверку в «Ростовводоканале»

Все имущество водоканала является залоговым в банке Фото: Олег УКЛАДОВ

Власти донской столицы порекомендовали провести финансовый аудит в «Ростовводоканале». Об этом на пресс-конференции сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Необходимо ознакомиться с настоящими финансовыми составляющими учреждения. Все имущество является залоговым в банке, - рассказал Алексей Логвиненко.

Глава администрации отметил, что непростая и даже в некотором смысле «страшная» ситуация на предприятии сложилась уже давно. Заговорили о ней после возбуждения уголовного дела в отношении Станислава Светлицкого - экс-главы АО «Евразийский» (предприятие - основной акционер «Ростовводоканала»).

- В последнее время горожане жаловались на качество воды, а само предприятие сотрясали скандалы. За полтора года в акционерном обществе сменилось четыре директора. Два руководителя стали фигурантами уголовных дел. Топ-менеджеры выписывали себе необоснованные многомиллионные премии. Конечно, в этой ситуации власти не могли остаться в стороне. В ноябре произошли кадровые изменения, которые должны пойти на пользу водоканалу, - пояснил сити-менеджер.

В ноябре пост генерального директора официально занял Михаил Поркшеев. Председателем совета директоров стал Герман Вишневский.

- Хочу успокоить потребителей: несмотря на произошедшие изменения, все службы организации работают в штатном режиме. На водоснабжении ситуация никак не отразилась, - подчеркнул Алексей Логвиненко.

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