Блоки со входов в офис «Ростовводоканала» уберут, но охрану собираются усилить

Блоки и баррикады назвали «крайней мерой» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дмитрий Кубрак уже длительное время остается внутри одного из административных зданий «Ростовводоканала». По ночам к ему приходят неизвестные люди, которые не работают на предприятии. Сейчас настоящие сотрудники надеются на помощь полиции, рассказали 6 декабря «КП - Ростов-на-Дону» в пресс-службе организации.

- Личные охранники господина Кубрака не допускают часть специалистов, препятствуя работе. Это абсурдная и недопустимая ситуация, которая неприемлема на таком объекте. Мы рассчитываем, что в ближайшее время ситуацию урегулирует сотрудники правопорядка, так как мы не можем быть уверены, что на объектах не появятся неизвестные люди для совершения противоправных действий с целью провокаций, - заявили в «Ростовводоканале».

Как пояснили журналистам, блоки и баррикады «были крайней мерой». Их в ближайшее время собираются убрать, но контроль на входах усилят за счет дополнительного персонала. К слову, преградами до этого закрывали не все двери, на некоторых проходах дежурили «аккредитованные охранники».

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