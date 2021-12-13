В администрации Ростова не заинтересованы в покупке акций «Ростовводоканала»

Ситуация, когда город выкупит акции, нежелательна Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ростов-на-Дону может стать основным акционером «Ростовводоканала», но это не будет оптимальным вариантом для города. Об этом глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко рассказал donnews.

По словам градоначальника, лучше будет, если ресурсоснабжающая организация окажется под контролем частного инвестора, как это было и раньше, но с другими намерениями.

Как напомнил глава, контрольный пакет акций «Ростовводоканала», а это почти 75%, судебным решением изъят из собственности осужденного Станислава Светлицкого в пользу государства. Этот пакет будет оценен и выйдет на торги. На все эти процедуры потребуется минимум полгода или год, пояснил сити-менеджер.

— Я думаю, будет неправильным тратить бюджет на покупку акций. Есть большая потребность в замене изношенных и аварийных сетей. Получается, нам надо купить акции, а потом и тратить бюджет на модернизацию сетей, — объясняет Алексей Логвиненко.

Самым подходящим глава называет ситуацию, когда контроль получит одна из крупных частных структур, которая занимается именно управлением такими организациями.

— Вода продается всегда, это гарантированный сбыт. Я уверен, что будет большая конкуренция на торгах, — говорит Логвиненко.

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