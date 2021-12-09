Суд подтвердил срок бывшему совладельцу «Ростовводоканала»

Сторона обвинения доказала, что бизнесмен причастен к хищению более 6,6 млрд рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд оставил без изменений приговор экс-президенту АО «Евразийский» и бывшему совладельцу «Ростовводоканала» Станиславу Светлицкому. Об этом стало известно сегодня, 9 декабря.

- Вчера, 8 декабря, подтвердили решение от 27 октября 2020 года. Вердикт - 12 лет колонии общего режима и штраф в 1 млн рублей, - сообщили в пресс-службе Ростовского областного суда.

Светлицкого осудили за мошенничество в особо крупном размере. Сторона обвинения доказала, что бизнесмен причастен к хищению более 6,6 млрд рублей, принадлежащих одному из банков. Вместе с подельниками он проводил денежные махинации с сентября 2013 по октябрь 2014 года.

Кроме того, с февраля по октябрь 2014 года бывший руководитель АО «Евразийский» похитил отдельными суммами 820 млн и 300 млн рублей, они также принадлежали банкам.

По этому же делу на Дону подтвердили сроки соучастникам Станислава Светлицкого. Бывшему заместителю гендиректора «Евразийского» Дмитрию Пузанову назначили 8 лет тюрьмы со штрафом в 700 тысяч рублей. Три человека получили по 7 лет, еще один - 2 года колонии общего режима.

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