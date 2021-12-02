Глава администрации прокомментировал конфликт на предприятии. Фото: страница в Instagram Алексея Логвиненко

Сити-менеджер Алексей Логвиненко назвал «страшной» ситуацию в «Ростовводоканале». Речь шла о ситуации, сложившейся из-за прежних руководителей, которых уличили в хищении денег предприятия.

- Вопиющий случай. В течение нескольких лет открыто похищали средства. Это доказано судом. Страшная ситуация, - заявил Алексей Логвиненко.

Глава администрации добавил, что после разбирательств и споров в ростовской организации сменили совет директоров и назначили нового руководителя. На эту должность уже официально назначили Михаила Поркшеева. Его заместителем стал председатель комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию городской думы Дмитрий Олейников.

Председателем совета директоров избрали Германа Вишневского. Также в состав совета вошли два заместителя сити-менеджера Светлана Камбулова и Алексей Пикалов.

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