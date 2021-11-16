В Ростовской области экс-судебного пристава заподозрили в превышении должностных полномочий

Бывшего пристава в Ростовской области заподозрили в превышении полномочий Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Усть-Донецком районе бывшего судебного пристава-исполнителя заподозрили в превышении должностных полномочий. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета по Ростовской области.

Следователи выяснили, что злоумышленница знала, что в отношении нее возбуждено дело об административном правонарушении по статье 12.26 КоАП РФ "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения". Но ей совершенно не хотелось выплачивать назначенный штраф. Она использовала свое должностное положение, сфальсифицировав постановление, что дело закрыто в связи с истечением срока давности и направила его в госорганы.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - говорится в тексте сообщения.

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