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Происшествия16 ноября 2021 13:25

В Калмыкии сотрудник университета мошенническим путем отбирал у студентов часть стипендии

Таким образом ему удалось присвоить более 2,5 миллиона рублей
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Сотрудник вуза в Калмыкии лишал студентов части стипендии

Сотрудник вуза в Калмыкии лишал студентов части стипендии

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Калмыкии сотрудника государственного университета имени Городовикова заподозрили в совершении крупного мошенничества. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

Следователям удалось выяснить, что подозреваемый занимался формированием списков студентов, которые должны были получить дополнительную академическую стипендию за активное участие в общественной деятельности вуза.

Но он предусмотрительно предупредил учащихся о том, что им якобы необходимо частично возвратить полученное пособие. Таким образом, сотруднику вуза удалось похитить более 2,5 миллиона рублей.

- Расследование уголовного дела продолжается, - говорится в тексте сообщения.

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