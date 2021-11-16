В Калмыкии сотрудник университета мошенническим путем отбирал у студентов часть стипендии

Сотрудник вуза в Калмыкии лишал студентов части стипендии
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Калмыкии сотрудника государственного университета имени Городовикова заподозрили в совершении крупного мошенничества. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.
Следователям удалось выяснить, что подозреваемый занимался формированием списков студентов, которые должны были получить дополнительную академическую стипендию за активное участие в общественной деятельности вуза.
Но он предусмотрительно предупредил учащихся о том, что им якобы необходимо частично возвратить полученное пособие. Таким образом, сотруднику вуза удалось похитить более 2,5 миллиона рублей.
- Расследование уголовного дела продолжается, - говорится в тексте сообщения.
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