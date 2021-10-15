Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия15 октября 2021 20:30

Преподавателя физкультуры ростовского речного училища заподозрили в получении 47 взяток

Физрук получил порядка 59 тысяч рублей
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ростовского преподавателя физкультуры речного училища осудят за получение 47 взяток

Ростовского преподавателя физкультуры речного училища осудят за получение 47 взяток

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Ростовского преподавателя физкультуры заподозрили в 47 взятках. В отношении него возбуждены уголовные дела сразу по двум статьям 291.2 УК РФ "Получение взятки лично или через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей" и 292 УК РФ "Служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, если эти деяния совершены из корыстной заинтересованности". Об этом сообщила Южная транспортная прокуратура.

В ходе следствия стало известно, что 48-летний бывший преподаватель ростовского речного училища на протяжении 2020 года получал взятки от студентов. За это это он обещал им отличные отметки по физкультуре, которые затем ставил их в зачетки. Таким образом он получил 59 тысяч рублей.

- Уголовное дело направлено в Пролетарский районный суд для рассмотрения по существу, - говорится в тексте сообщения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Дону за многомиллионную взятку осудили экс-капитана полиции.

Он обещал наркоторговцу переквалифицировать уголовную статью на более мягкую.