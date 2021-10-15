Преподавателя физкультуры ростовского речного училища заподозрили в получении 47 взяток

Ростовского преподавателя физкультуры речного училища осудят за получение 47 взяток Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Ростовского преподавателя физкультуры заподозрили в 47 взятках. В отношении него возбуждены уголовные дела сразу по двум статьям 291.2 УК РФ "Получение взятки лично или через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей" и 292 УК РФ "Служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, если эти деяния совершены из корыстной заинтересованности". Об этом сообщила Южная транспортная прокуратура.

В ходе следствия стало известно, что 48-летний бывший преподаватель ростовского речного училища на протяжении 2020 года получал взятки от студентов. За это это он обещал им отличные отметки по физкультуре, которые затем ставил их в зачетки. Таким образом он получил 59 тысяч рублей.

- Уголовное дело направлено в Пролетарский районный суд для рассмотрения по существу, - говорится в тексте сообщения.

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