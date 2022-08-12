Несмотря на высокие температуры, жару этим летом нельзя назвать аномальной. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После дождей в Ростовскую область вернется сильная жара. Кандидат географических наук и преподавателя климатологии Александр Иошпа рассказал «КП-Ростов-на-Дону», какая температура ожидается и сколько продлится этот период.

Климатолог прогнозирует, что в донском регионе потеплеет на следующей неделе, с 15 августа. Температуры будут высокими, но не превысят +38 градусов. Жаркая погода сохранится 16 и 17 августа.

— Высокие температуры придется потерпеть в эти три дня. После этого начнется постепенное похолодание. Больше сильной жары этим летом не будет, — считает Александр Иошпа.

Он уточняет, что в этом году жару нельзя назвать аномальной. Ранее в Ростовской области в августе наблюдались и более высокие температуры. Например, в 2010 году столбик термометра мог превышать +40 градусов.

При этом в последние годы наблюдается смещение максимальных температур летом. В последние годы самым жарким месяцем становится не июль, а август. По словам климатолога, чтобы говорить об определенной тенденции, нужно проанализировать погоду летом в этом году.

— В этом случае можно говорить о влиянии климатических изменений. Если такой сдвиг действительно имеет место и будет продолжаться, это отразится на погоде в течение года. Например, зимой самым холодным месяцем будет не январь, а февраль, — говорит Иошпа.

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