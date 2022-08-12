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Общество12 августа 2022 10:52

Климатолог спрогнозировал возвращение сильной жары в Ростовскую область

Рассказываем, каким будет последний период жары этим летом
Светлана ЛИСИЦЫНА
Светлана ЛИСИЦЫНА
Несмотря на высокие температуры, жару этим летом нельзя назвать аномальной.

Несмотря на высокие температуры, жару этим летом нельзя назвать аномальной.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После дождей в Ростовскую область вернется сильная жара. Кандидат географических наук и преподавателя климатологии Александр Иошпа рассказал «КП-Ростов-на-Дону», какая температура ожидается и сколько продлится этот период.

Климатолог прогнозирует, что в донском регионе потеплеет на следующей неделе, с 15 августа. Температуры будут высокими, но не превысят +38 градусов. Жаркая погода сохранится 16 и 17 августа.

— Высокие температуры придется потерпеть в эти три дня. После этого начнется постепенное похолодание. Больше сильной жары этим летом не будет, — считает Александр Иошпа.

Он уточняет, что в этом году жару нельзя назвать аномальной. Ранее в Ростовской области в августе наблюдались и более высокие температуры. Например, в 2010 году столбик термометра мог превышать +40 градусов.

При этом в последние годы наблюдается смещение максимальных температур летом. В последние годы самым жарким месяцем становится не июль, а август. По словам климатолога, чтобы говорить об определенной тенденции, нужно проанализировать погоду летом в этом году.

— В этом случае можно говорить о влиянии климатических изменений. Если такой сдвиг действительно имеет место и будет продолжаться, это отразится на погоде в течение года. Например, зимой самым холодным месяцем будет не январь, а февраль, — говорит Иошпа.

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