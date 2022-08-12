Ростовские ученые нашли останки гигантской саламандры, которая жила на Земле 2,8 млн лет назад

Экспедиция проходила в Белореченском районе. Фото: Южный научный центр РАН.

Ростовские палеонтологи совместно с коллегами из институтов РАН в Москве исследовали, какие животные обитали в Предкавказье миллионы лет назад. Во время экспедиции они обнаружили останки земноводных и рептилий, которых никогда не видело человечество. Об этом рассказали в Южном научном центре РАН.

Палеонтологи работали на одном из участков в Белореченском районе. Участник экспедиции, кандидат биологических наук и заведующий лаборатории палеографии, Вадим Титов говорит, что самой удивительной находкой стали останки гигантских саламандр. Это самая молодая амфибия из всех найденных в Европе.

Палеонтологи работают на этом месте уже второй год. Фото: Южный научный центр РАН.

— Изученная учёными ассоциация животных существовала преимущественно в лесных и лесостепных ландшафтах на территории современной Кубани около 2,8 млн лет назад, — пишет ученый.

Палеонтологи также обнаружили так называемого миопротея — родственника современного протея. Это амфибия, которая на протяжении жизни имеет личиночные черты, например наружные жабры.

Кроме саламандры была найдена другая вымершая амфибия - миопротей. Фото: Южный научный центр РАН.

По словам Титова, кроме земноводных фауна этого района была представлена такими животными, как южный слон, большерогий олень, древняя свинья, этрусский медведь. Палеонтологи работают здесь уже два года и каждую экспедицию находят новые следы существования древних животных.

— Эти находки позволяют нам приоткрыть одну из страничек геологической истории региона, — говорит ученый.

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