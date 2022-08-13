История в каждом шкафу: как ростовчанин стал реконструктором и собрал коллекцию костюмов разных эпох

Петр Поздняков (на фото справа) занимается реконструкцией уже 30 лет. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Ростовчанин Петр Поздняков два года руководит одним из старейших в России детских ансамблей «Каблучок». Кроме любимого дела у мужчины есть увлечение — реконструкции. Чтобы погрузиться в определенное время, специалист до мельчайших подробностей продумывает костюмы и ездит на места великих сражений даже в другие страны.

Корреспондент «КП — Ростов-на-Дону» узнала, как Петр пришел в реконструкцию, сколько исторических одежд хранится у него в шкафах, и как к его хобби относится его семья.

ОБЪЕЗДИЛИ ПОЛ-ЕВРОПЫ

Реконструкцией Петр занимается 30 лет. Еще будучи студентом, он пришел в единственный на тот момент Донской военно-исторический клуб.

Петр Поздняков может быть и горцем. Фото: представлено героем публикации.

- Мы занимались реконструкцией по наполеоновскому периоду, - вспоминает мужчина. - Делали реконструкцию сражений донских казаков в Наполеоновских войнах. Наш клуб участвовал в реконструкциях и битвы под Аустерлицем, и битвы при Ватерлоо и Лейпцигского сражения. Были и Бородино, и Булонский лагерь Наполеона. С этой темой мы объездили половину Европы, где когда-то проходили масштабные сражения.

Реконструкторам - любая эпоха по плечам: они всегда выглядят натуралистично. Фото: представлено героем публикации.

Когда число участников увеличилось, клуб стал заниматься реконструкцией Великой Отечественной войны, Гражданской войнойны, Азовскими походами Петра Первого.

ОБМУНДИРОВАНИЕ ЗАНИМАЕТ ВСЕ ШКАФЫ

Сколько средств за эти годы было потрачено на все реконструкторские костюмы и вооружение, Петр не может и представить. Все личное историческое обмундирование, костюмы занимают почти все домашние шкафы и гараж.

Костюм украшает человека или человек - костюм? Фото: представлено героем публикации.

- У меня есть костюмы казаков и турков, - рассказывает реконструктор. - Я иногда перехожу на сторону противника. Приходится. Когда смотрят, что в русском войске воинов хватает, то мы идем под турецкие знамена. Есть у меня костюмы времен Наполеона и Гражданской войны. Для реконструкции Великой Отечественной — и летняя, и зимняя форма. В 1941 году была одна форма, а в 1943 она поменялась. Поэтому есть и гимнастерки 43-го.

Иногда приходится играть моджахедов. Фото: https://www.rostov.kp.ru/daily/27428.5/4628726/

СЕМЬЯ РЕКОНСТРУКТОРОВ

У Петра два сына и жена. Они к увлечению отца привыкли и даже сами участвуют в реконструкциях.

- Это ведь очень интересно, - считает Петр. - Обычно все эти мероприятия проходят на исторических местах сражений. В России мы побывали с ними в Подмосковье, Ельце. За неделю до Азовского сидения реконструкторы ездили на Битву при Молодях, которая проходила в рамках фестиваля «Гуляй, город!». Там было около 1300 участников.

Супруга относится к увлечению мужа с пониманием. Фото: представлено героем публикации.

Супруга Петра - тоже из творческой сферы. Она с пониманием относится к хобби своего мужа, хоть ему и приходится частенько уезжать на «сражения».

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