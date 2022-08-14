Как в Ростовской области девушка спасла школьника, провалившегося в канализационный люк

Друзья мальчика, испугавшись, убежали с места происшествия, когда крышка люка закрылась. Фото: Ольга Кузьмина.

Вечером 12 августа в городе Морозовске Ростовской области ребенок провалился в канализационный люк на улице Парижской Коммуны и не смог самостоятельно выбраться. Друзья мальчика, испугавшись, убежали с места происшествия, когда крышка люка за упавшим закрылась. На помощь школьнику поспешила местная жительница Ольга Кузьмина.

Корреспондент «КП — Ростов-на-Дону» узнала, почему девушка не прошла мимо и бросилась спасать ребенка.

НАХОДИЛАСЬ РЯДОМ

- Эта страшная ситуация произошла 12 августа примерно в 20:50, - рассказывает девушка. - В тот день я работала и просто вышла поговорить по телефону. Я увидела, что по улице Парижской коммуны, 18, рядом с магазином «Магнит», ребенок упал в люк.

Ольга вытащила школьника из люка. Фото: предоставлено героине публикации.

Жительница Морозовска сразу бросилась вызволять мальчика. По свидетельству Ольги Кузьминой, школьник находился в компании друзей, однако те вовсе не спешили помочь приятелю.

- Они благополучно начали убегать и смеяться после того, как он провалился и крышка люка закрылась, - удивляется спасительница упавшего. - Естественно, мальчик начал паниковать, кричать и звать на помощь. Думаю, они хотели бы помочь, но в силу своего возраста просто испугались и начали убегать. После моего замечания они остановились, и один из компании помог мне поднять крышку люка, так как она была тяжелой.

Девушка и один из друзей несчастного подняли крышку и вытащили ребенка. Школьник отделался царапиной на ноге и испугом.

- Я убедилась, что с ним все хорошо и вернулась на рабочее место, - пояснила Ольга. - Мальчика домой проводили все те же друзья. Сейчас он чувствует себя хорошо, видела его сегодня на велосипеде.

«СЛЕДИТЕ ЗА ЛЮКАМИ»

Хотя ранее с этим люком никаких происшествий связано не было, после случившегося девушка через соцсети обратилась к администрации города с просьбой обратить внимание на проблему.

- Не хочу представлять, но а если бы в этом люке был бы какой-нибудь штырь, и рядом никого не оказалось? - размышляет девушка.

В таком случае упавший ребенок просто не справился бы с тяжелой крышкой. По словам Ольги, в администрации города о ситуации сразу же узнали, так как Морозовск маленький - информация дошла быстро.

В комментариях к посту жители Морозовска поблагодарили Ольгу за неравнодушие и пожелали, чтобы было побольше таких неравнодушных людей. В то же время поведение друзей мальчика многих возмутило. А причина тому — воспитание, считают подписчики местного паблика.

- Как бы не относились к советскому прошлому, но мы росли, точно зная, что сам погибай, но товарища выручай, - заявила читательница.

По мнению подписчиков, сейчас беда вызывает у многих желание не спасти пострадавшего, а снять на телефон происшествие и выложить запись в интернет. В целом же этот случай может стать хорошим поводом для проектирования новых крышек для канализационных люков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Ростовской области упал в шахту лифта, пытаясь починить неисправную кабину

От полученных травм он скончался на месте происшествия (подробнее)