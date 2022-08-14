Синоптики рассказали, каким будет начало осени в Ростове-на-Дону

Температура осенью будет приближена к норме. Фото: Евгения ГУСЕВА

Росгидрометцентр опубликовал долгосрочный прогноз на сентябрь 2022 во всех регионах России. Рассказываем, каким будет первый месяц осени в Ростове-на-Дону.

По данным синоптиков, в ряде территорий Южного федерального округа средняя месячная температура будет превышать норму. Однако в Ростове показатели будут приближены к норме, для донской столицы это 16,7 градуса. В сентябре этого года по сравнению тем же периодом в 2021 по ЮФО ожидаются более высокие температуры. Количество осадков в области будет также близко к норме — 38 мм.

По данным «Яндекс.Погоды», сильная жара спадет уже в первой декаде месяца. С 1 по 10 сентября температура может достигать от +24 до +27 градусов. Большинство дней будут солнечными, осадков не прогнозируется. С 11 сентября в городе начнет холодать — столбик термометра уже не поднимется выше +24 градусов. К концу декады, 18 сентября возможен небольшой дождь. В первой половине третьей декады будет солнечно и тепло до +22 градусов. В последние дни месяца пройдут дожди. Температура может снизиться до +16 градусов.

Прогноз сервиса «Ну и погода» немного отличается. Так, в первые десять дней его составители ожидают температуры от +26 до +29 градусов. Во второй декаде сразу несколько дней могут выдаться дождливыми — осадки пройдут 14, 15 и 17 сентября. Температура воздуха будет составлять от +21 до +27, в отдельные дни, 17 и 18 сентября — +15 и +13 градусов. В последнюю декаду в городе будет прохладнее — от +21 до +13 градусов. В конце месяца пройдут дожди.

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