Возобновленное дело о похищении летчика Ярошенко могут приостановить

Ранее Ярошенко рассказал, в каких условиях его содержали все эти годы. Фото: Кристина Круговых

Летчик Константин Ярошенко вернулся в Ростов после десяти лет заключения в американской тюрьме. Ранее его приговорили к 20 годам якобы за попытку контрабанды крупной партии наркотиков. Теперь, по словам самого Ярошенко, на родине возобновили дело о его похищении в Либерии. Выяснили подробности у семьи ростовчанина.

Дело в отношении сотрудников спецслужб США и Либерии было возбуждено еще в 2015 году. По версии следствия, они похитили Ярошенко с парковки одной из гостиниц в Либерии. Летчика задержали под предлогом того, что он подозревается в торговле и подготовке к перевозке наркотиков. После похищения его два дня удерживали в Либерии, а после без соблюдения каких-либо обязательных юридических процедур доставили в США. Позже расследование дела было приостановлено.

На днях Константин Ярошенко сообщил, что дело возобновлено. В похищении, пытках и нарушении международных законов подозревают 22 граждан США и Либерии, а также ряд компаний.

Как уточнила «КП-Ростов-на-Дону» супруга летчика Виктория Ярошенко, дело было возобновлено еще месяц назад. Тогда Константина вызвали для дачи показаний.

— Теперь дело могут приостановить. Из-за отсутствия лица, которое подлежит привлечению в качестве обвиняемого. На самом деле дело уже приостанавливали и возобновляли, — прокомментировала Виктория Ярошенко.

Напомним, ростовского летчика Ярошенко задержали в 2010 году в Либерии и перевезли в США. Здесь в 2011 году его приговорили к 20 годам заключения. Весной 2022 года ростовчанина обменяли на осужденного в России американца Тревора Рида. Ранее Ярошенко подробно рассказал «КП-Ростов-на-Дону» о том, в каких условиях его содержали в американской тюрьме.

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