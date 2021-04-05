Изолируют в тюрьме и не лечат: что сейчас с летчиком Ярошенко, осужденным на 20 лет в США

Константин Ярошенко находится в колонии почти десять лет. Фото из архива семьи Ярошенко.

В 2011 ростовского летчика Константина Ярошенко приговорили к 20 годам тюрьмы в США. Его осудили за то, что он якобы готовился перевезти крупную партию наркотиков. Семья в обвинения не верит и до сих пор добивается освобождения мужчины. Жена Ярошенко Виктория рассказала «КП», как сейчас живет супруг на какой стадии его дело.

НАДЕЖДЫ ВЕРНУТЬСЯ

Делом Ярошенко занимались не только российские юристы и дипломаты, но и уполномоченный по правам человека. Так, пару лет назад Татьяна Москалькова просила экс-президента Дональда Трампа помиловать ростовчанина. Однако надежды на его освобождение почти сразу угасли. Американские власти ответили, что оснований для этого нет — по их мнению, Ярошенко осужден законно, а потому продолжить отбывать срок.

Семья до сих пор борется за освобождение Константина. Фото из архива семьи Ярошенко.

После этого Ярошенко попытались если не освободить, но хотя бы перевести в Россию. Супруга Ярошенко Виктория настаивала на переводе в 2019 году, спустя полсрока заключения. Однако и на этот раз попытки оказались тщетны.

В последний раз Виктория и юристы просили освободить Константина из-за вспышки ковида в исправительном учреждении. Ходатайство было подано еще в декабре прошлого года.

Несколько лет назад дочь и жена приезжали к Константину в США. Фото: Алексей ОСИПОВ

— Никакого ответа мы не получили. Конечно, Константин ждет новостей, все время звонит и спрашивает: «Есть ли изменения?». Но изменений нет. Конечно его это раздражает и расстраивает, — прокомментировала Виктория.

Особенно Ярошенко удручает тот факт, что на днях из США уехал российский дипломат. Для него это значит только одно — вопрос затянется еще надолго.

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НЕТ

Все эти годы Константин Ярошенко многократно жаловался на здоровье и отсутствие медпомощи. Сначала близкие опасались, что у мужчины может произойти инфаркт. Когда Ярошенко жаловался на боли в сердце, тюремные врачи предлагали лишь противовирусные.

Годы заключения подорвали здоровье летчика. Фото из архива семьи Ярошенко.

Позже у осужденного начались проблемы с зубами, а после — с желудочно-кишечным трактом. В итоге ростовчанину пришлось даже делать операцию в США.

Состояние Ярошенко ухудшилось прошлой осенью. Его почти на месяц изолировали, собираясь перевести в другую тюрьму. Ярошенко остался в Данбери, но к зубным и желудочным болям добавились проблемы с давлением. По словам Виктории, у супруга постоянно болела голова, опухало лицо, лопались капилляры.

Виктория Ярошенко не теряет связь с супругом. Фото из архива семьи Ярошенко.

— Ничего не меняется. Константин чувствует себя все так же плохо. Хуже ему, слава Богу, не становится. Но это не благодаря врачам. Конечно, его никто не лечит, помощи нет, — говорит Виктория Ярошенко.

НАПОМНИМ

Сам Ярошенко заявлял, что дело о подготовке к контрабанде кокаина сфабриковано. По словам тогдашнего защитника Алексея Тарасова, еще в тюрьме в Либерии его пытали. Так, его якобы привязывали к стулу, били бейсбольной битой, выбивали зубы сапогами. В Америке же Ярошенко, по словам адвоката, спал в слишком холодной камере. Американская сторона подобные факты не подтверждает.

Российский летчик до сих пор надеется вернуться в США. Фото из архива семьи Ярошенко.

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