У ростовского летчика Константина Ярошенко появилась надежда на возвращение на родину

У семьи осужденного в США летчика Константина Ярошенко появилась надежда на то, что его наконец-то депортируют в Россию. В 2019 году россиянина, обвиненного в контрабанде наркотиков, могут вернуть на родину, так как он отбыл в американкой тюрьме половину срока. Так говорит его супруга, которая недавно впервые за 7 лет увидела мужа, поехав за океан на тюремное свидание.

- Если человек другой страны отбывает полсрока (в США - прим. авт.), потом депортируется на родину. У нас полсрока прошло в ноябре, - передает слова Виктории Ярошенко ТАСС. - Надежда есть, поскольку он полсрока отсидел в американской тюрьме, то его депортируют в российскую.

Напомним, 28 мая 2010 года агенты ФБР задержали в Либерии летчика Ярошенко, после чего доставили в США, где осудили за якобы сговор с целью контрабанды наркотиков из Южной Америки в штаты. Его приговорили к 20 годам тюрьмы (заключен в Форт-Диксе, штат Нью-Джерси). Сам осужденный свою вину не признал, заявив, что его арестовали по сфабрикованному делу. Еще осенью 2016 года Константин подписал согласие на свою передачу в Россию, но пока никаких сдвигов в этом процессе не произошло. Летчик многократно жаловался на подорванное здоровье и отсутствие качественной медицинской помощи.

В Ростове-на-Дону у мужчины остались мать, супруга и дочь, которые вынуждены были продать все имущество для оплаты услуг адвокатов. В мае 2017 года, так и не дождавшись возвращения сына, Любовь Михайловна Ярошенко умерла от сердечного приступа. Минувшей осенью жене с дочкой удалось встретиться с Константином в тюрьме.

Виктория и Екатерина Ярошенко и генеральный консул РФ в Нью-Йорке Сергей Овсянников.Фото: Алексей ОСИПОВ

- Всего у нас было двенадцать встреч по шесть часов. Константин похудел, поседел, настроение не очень хорошее в плане того, что здоровье сильно подводит. Он на исходе борьбы, - рассказала "КП" Виктория. - К серьезным проблемам с зубами и желудком добавились сильные боли в спине. Когда мы разговаривали, он отметил, что почти половину срока отсидел, пора домой. Очень надеюсь, что все у нас получится.

РАНЕЕ

Тяжелобольного летчика Ярошенко четыре часа допрашивали в карцере

Тюрьма Форт-Дикс пошла на это сразу после того, как было подано ходатайство о новом судебном процессе над россиянином в федеральный суд Южного округа Нью-Йорка. А причиной стала жалоба сокамерника, которому Ярошенко якобы угрожал.

- Заключенный, имя которого, конечно, не называется, якобы заявил, что Ярошенко чем-то ему угрожает. Это бред, так как тяжелобольной россиянин не способен ни к каким агрессивным действиям. Считаю, что тюремные власти опять пытаются его сломать, - уверен адвокат россиянина Алексей Тарасов. (подробности)