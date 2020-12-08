Лопаются капилляры на лице: летчика Ярошенко отправили на карантин в американской тюрьме, несмотря на проблемы со здоровьем

Пока планируется, что карантин в Данбери продлится 21 день. Фото из архива семьи Ярошенко.

В американской тюрьме Данбери изолировали заключенных, в том числе ростовского летчика Константина Ярошенко, осужденного за подготовку к транспортировке наркотиков. Жена россиянина рассказала «Комсомольской правде-Ростов» о причинах карантина и состоянии супруга.

По словам Виктории Ярошенко, всю казарму отправили на карантин еще в конце ноября. Дело в том, что в исправительном учреждении заболели пять заключенных.

— Люди не могут гулять или ходить в столовую, еду им приносят в камеру. Тех, кто получил положительный тест, забирают из камер и изолируют отдельно. Муж пока не делал тест, только ожидает процедуру, — пояснила Виктория.

Родные продолжают переживать за здоровье Константина.

Напомним, в сентябре Ярошенко почти на месяц изолировали, планируя перевести его в другую тюрьму. В итоге ростовчанин остался в Данбери и вернулся в тюремный блок. Однако длительная изоляция в камере и нехватка свежего воздуха подорвали его здоровье — к зубным болям и проблемам с желудком добавилось еще и высокое давление. Пока россиянин так не пришел в норму.

— У Константина болит голова, лицо опухает, капилляры на лице лопаются и кровоточат. Возможно, так действует высокое давление. После изоляции другие заключенные также жаловались на головные боли, у кого-то тоже проблемы с давлением. Но такое состояние только у него, — рассказала Виктория Ярошенко «КП».

Известно, что карантин продлится в тюрьме 21 день. Однако, если ситуация будет ухудшаться, особый режим могут и продлить. Все это время Константину придется терпеть — медики не приходят к изолированным заключенным.

Ростовского летчика Константина Ярошенко задержали агенты ФБР в Либерии в 2010 году. Его доставили в США, заподозрив в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. В сентябре россиянина приговорили к 20 годам лишения свободы. Сам Ярошенко утверждает, что дело сфабриковано. В 2016 году он подписал согласие на передачу его в Россию, однако подвижек в деле пока так и не произошло.

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