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Происшествия15 августа 2022 14:20

Фото и видео крупного пожара в Константиновске: огонь подобрался к домам и заправке

Появились фото и видео ландшафтного пожара в Константиновском районе
Анна ШИЛЯЕВА
В тушении пожара участвуют 16 спасателей. Фото: донское управление МЧС.

В тушении пожара участвуют 16 спасателей. Фото: донское управление МЧС.

В Ростовской области, в Константиновском районе, в понедельник, 15 августа, загорелась сухая трава. Из-за жары и ветра пламя быстро распространилось по площади, вплотную подступив к районному центру.

Также, утверждают местные жители, трава пылает около хуторов Ведерников и Черемушки, а серый дым виден далеко вокруг.

Кроме этого, говорят константиновцы, огонь едва не перекинулся на заправку, расположенную недалеко от автовокзала.

- Туда только сегодня завезли метан, очень боялись, что рванет, - рассказала корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» местная жительница.

Пожарным удалось локализовать огонь. Фото: пресс-служба МЧС по РО

Пожарным удалось локализовать огонь. Фото: пресс-служба МЧС по РО

К счастью, спасателям удалось предотвратить возгорание заправки. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Ростовской области. Также, по официальным данным МЧС, площадь пожара составила две тысячи квадратных метров.

Примерно в шесть часов вечера пожар в Константиновске удалось локализовать.

Местные жители боялись, что огонь перекинется на дома. Фото: пресс-служба МЧС по РО

Местные жители боялись, что огонь перекинется на дома. Фото: пресс-служба МЧС по РО

Кроме того, крупный ландшафтный пожар почти в это же время произошел в Шахтах. Там площадь возгорания составила полторы тысячи квадратных метров.

Известно, что жертв и пострадавших в пожарах нет.

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