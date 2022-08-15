МЧС: ландшафтный пожар больше не угрожает заправке под Константиновском

Угроза распространения огня снята. Фото: пресс-служба управления МЧС России по РО

Ландшафтный пожар больше не угрожает заправке под Константиновском, сообщили в пресс-службе управления МЧС России по Ростовской области.

- Угроза распространения огня на близлежащую заправочную станцию снята, - прокомментировали в экстренной службе.

Напомним, днем 15 августа рядом с Константиновском в хуторе Ведерников загорелась сухая трава. К этому моменту выгорело уже 2 тысячи квадратных метров. Тушение продолжается. Ранее сообщали о том, что на месте происшествия задействовали 16 человек и 4 единицы техники.

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Уточненные данные по пожару поступили от МЧС (подробности)