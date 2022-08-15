В Ростовской области под Константиновском полыхает 2000 кв. метров сухой травы

На месте происшествия задействовали 16 человек и 4 единицы техники Фото: Олег УКЛАДОВ

2000 квадратных метров выгорело к этому моменту в хуторе Ведерников под Константиновском. Тушение ландшафтного пожара продолжается, сообщает управление МЧС России по Ростовской области.

- Огонь вспыхнул днем 15 августа. Звонок в экстренную службу поступил около 14:25. Полыхает сухая растительность. На месте происшествия сейчас работают 16 человек, задействовано 4 единицы техники. Информация уточняется, - прокомментировали в ведомстве.

Напомним, ранее очевидцы сообщили, что на выезде из Константиновка полыхает серьезный пожар, который постепенно подбирается к жилым домам и заправке. По словам людей, автолюбители спешно отгоняют свои машины подальше от пожарища.

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