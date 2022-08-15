Очевидцы: пожар в Константиновске подбирается к домам и заправке

В пресс-службе МЧС огненное ЧП пока не прокомментировали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем 15 августа в Константиновска Ростовской области разгорелся серьезный пожар. Эту информацию «КП - Ростов-на-Дону» подтвердили очевидцы.

По словам людей, огонь, предположительно, полыхает за местным автовокзалом. Пламя подбирается к домам и заправке. Люди спешно отгоняют свои машины подальше от пожарища. Усугубляет ситуацию ветер, который все сильнее раздувает пламя.

В сети уже появились видеоролики с места происшествия. На кадрах видны черно-оранжевый дым и языки пламени. В пресс-службе МЧС информацию о пожаре пока не прокомментировали - сотрудники ведомства в эти минуты уточняют информацию.

Добавим, еще один ландшафтный пожар сейчас тушат на территории шахтинского поселка Артем. Там в борьбе с огнем задействовали 58 человек и 16 единиц техники.

UPD: в МЧС сообщили, что пожар полыхает под Константиновском в хуторе Ведерников. К 16:39 выгорело уже 2000 кв. метров сухой растительности

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